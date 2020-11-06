冬天里带娃晒太阳，牢记“三要”和“三不要”！

又到了晒太阳的日子啦！最近气温适宜，越来越多的宝宝跟随家人来到户外，享受这美好的“日光浴”。

众所周知，宝宝晒太阳好处多多，能提高抵抗力、促进新陈代谢、补钙等等。但是想要最大化地借助“太阳”的power，大家一定要牢记“三要”和“三不要”，赶紧来看一看：

宝宝晒太阳，好处真不少

经常给宝宝晒太阳，好处可不少：

1. 增强宝宝免疫力

沐浴太阳可以增加吞噬细胞的活力，使宝宝的免疫力增强。此外，晒太阳还有助于身体节律调节，促进心理健康发展。

2.预防宝宝近视

据相关研究发现，晒太阳能预防儿童近视。这是因为晒太阳能促进机体分泌多巴胺，而这种物质能抑制眼睛生长，从而降低近视几率。

3.屁股晒太阳加速黄疸退去

对于黄疸并不严重的宝宝来说，多晒晒太阳可以起到退黄的效果。

4. 促进宝宝新陈代谢和生长发育

这主要是阳光中的红外线和紫外线在发挥作用，前者可扩张皮肤血管，后者有杀菌之效。此外，宝宝适当沐浴阳光，还能增强机体抵御能力，对佝偻病和贫血也有一定的预防作用。

5. 促进身体合成充足的维生素D

维生素D能够帮助人体吸收钙和磷，使骨骼更结实。而维生素D的获取主要依靠晒太阳。因此经常晒太阳，可以预防宝宝患上软骨病、佝偻病。

带娃晒太阳的“三要”

想要获得更好的效果，大家带宝宝晒太阳时要注意以下几点：

1.晒太阳前要吃点高钙食品

晒太阳前，大家要给宝宝吃一些含钙量高的食物，以来次帮助补钙。海带、牛奶、鱼类、花生、豆类、芝麻、菠菜、虾米等都是不错的选择，可以让宝宝多吃一些。

至于补剂，也是可以，但一定要在医生的指导下给宝宝服用合适的补钙剂。

2.时间要合适

带宝宝晒太阳，时间控制在1-2小时为宜。宝宝晒太阳要按照循序渐进的原则，刚开始晒几分钟，然后慢慢拉长晒太阳的时间。千万不要一下子就让宝宝晒一两个小时，一定要慢慢来，否则小孩子很容易患上感冒。

如果发现宝宝有脉搏加快、皮肤发红、出汗过多等表现，应马上停止晒太阳。

3.要穿红色衣服

晒太阳时，建议大家给宝宝穿红色衣服。红色衣服产生的辐射波可以快速吸收掉杀伤力很强的紫外线，以防阳光对宝宝的肌肤产生危害。因此，大家要多准备几件红色衣服哦~

带娃晒太阳的“三不要”

1.晒太阳前不要给宝宝洗澡

人的皮肤中含有很多7-脱氢胆固醇，这种物质在紫外线照射下会转变为维生素D3 ，从而帮助钙质的吸收。但如果洗澡的话就会洗掉这种物质，补钙的效果就大打折扣了。

因此，带宝宝晒太阳前千万不要洗澡，以免影响身体对钙质的吸收。

2.不要给宝宝穿过多的衣服

冬天天气寒冷，很多父母会给宝宝穿很厚的衣服去晒太阳，但这样会导致效果变得很差。冬天阳光中的紫外线相对较弱，宝宝穿衣过多，紫外线就很难穿透衣服到达皮肤表面。因此，晒太阳时不要给宝宝穿太厚的衣服，以穿柔软、宽松的棉质衣服为好。

此外，晒太阳时，建议大家再给宝宝戴一顶有帽檐的小帽子。宝宝年纪较小，头颅骨骨板薄、头发稀少，难以抵抗紫外线，戴帽子可以保护起来，而帽檐则可以保护宝宝的双眼。

3.不要隔着玻璃晒太阳

因为玻璃会将大部分的紫外线阻隔，晒太阳就没什么用。想要见效，阳光要与宝宝的皮肤直接接触才行。若担心宝宝着凉，可以选择背风处，比如宽敞的阳台等。对了，也不要隔着纱窗，以免减少紫外线透入。

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