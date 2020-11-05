天气转凉，做好这几步，宝宝不生病

天气逐渐转凉，很多宝宝都因气候原因生了病。其实，想要在这个季节避免生病，也是有方法可言，记住这几招，就能让宝宝远离病魔：

天气转凉，这几招能让宝宝不生病

1.不要穿太多，每天多运动

天气逐渐转凉，为了不让宝宝生病，有的家长会让孩子穿很多衣服，虽保暖但会影响宝宝活动，也不利于散热。建议孩子穿衣服数量跟大人持平就行，并且要鼓励宝宝每天多运动，以增强抵抗力，比如在晚饭过后。

2.预防感冒从脚开始

脚被称为人体的第二心脏，脚上的神经与上呼吸道粘膜紧密相连。脚一旦着凉，上呼吸道粘膜血管也会出现收缩，纤毛运动减弱，抵抗力自然会下降，因此，在平时，宝妈要注意宝宝脚部保暖工作。

3.饮食宜清淡，不要重口味

秋季空气湿度低，易干燥。要及时给孩子补充水分，饮食结构也要做出调整。饮食宜清淡，重口的食物不可再给孩子吃。平时家长可以熬煮些粥，并且多让孩子摄入新鲜蔬果。

治疗宝宝感冒的小偏方

1.温毛巾热敷鼻子

对于有鼻塞的宝宝而言，宝妈可以试试用温毛巾热敷宝宝鼻子。

2.注意背部保暖

晚上宝宝睡着后，可以让他侧躺，在其背部附近放上个暖水袋保暖，注意要用毛巾把暖水袋给包裹起来，不要烫伤孩子。

3.洗热水脚

将切好的生姜片放入洗脚盆中，倒入热水，让宝宝将小脚放入盆中洗一洗，同时多让宝宝喝水出汗。在此期间，千万不要让宝宝吹风。

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