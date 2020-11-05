To新妈妈：这几种食物，再好吃也要忌口！

母乳营养价值高，为了保证宝宝健康发育，很多妈妈都会选择母乳喂养。为了保证奶水质量，在哺乳期间，以下这几种食物千万不要吃！

1.辛辣食物

有些妈妈爱吃辛辣食物，但对于哺乳期妈妈来说是不适合的。因为辛辣食物（诸如大蒜、辣椒、胡椒、茴香、韭菜）容易让妈妈上火，从而影响乳汁分泌，宝宝在喝了奶水后，容易内热加重。

2.腌制食物

腌制食物不建议妈妈食用。正常情况下，每天食用盐量是在4.5-6克。但腌制食物里面含盐量大，如果摄入过多，很容易加重妈妈肾脏负担，不利于肾脏健康，同时也会让血压增高。

3.巧克力

巧克力是很多人都无法抗拒的，吃上那么一口，心情都会好许多。但对于哺乳妈妈来说，还是不要吃得好，如果摄入过多，不仅会影响食欲还影响母乳营养，甚至会影响到宝宝身体发育，因为巧克力中所含的可可碱容易伤害到宝宝神经系统，摄入过多可能会造成肌肉松弛，消化不良，睡眠不佳、哭闹不止。

4.易过敏的食物

平时，妈妈要远离海鲜等易过敏的食物，以免造成宝宝湿疹。有过敏史的父母更加要注意。

5.烟酒

酒含有酒精，很多妈妈都知道忌嘴，不必多说，这里主要说一下烟。香烟中的尼古丁会影响宝宝呼吸道发育。如果哺乳期妈妈吸烟，尼古丁会通过乳汁被宝宝所吸收。为了宝宝健康，妈妈要远离香烟，并且要尽可能地远离二手烟。

6.高脂肪浓汤

为了补充营养，各种汤水是少不了的。适当喝些汤水是可以的，但是那脂肪浓汤还是少喝好，多喝会影响食欲，乳汁脂肪含量也会随之增高，对宝宝不利，甚至会导致孩子拉肚子。

哺乳期间，为了保证宝宝能健康发育，妈妈在饮食上还是要多加注意，上面这几种食物还是少吃为好。宝妈们可以多吃新鲜蔬果，日常饮食上要注意营养均衡，合理搭配，宝宝才能健康成长~

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