关于宝宝袜子，还有多少“学问”是你不知道的

袜子不仅能保暖还能减少损伤，在时下这个季节，是很有必要给宝宝穿袜子的。不过，宝宝穿袜子也是有很多“学问”的，我们一起来做功课吧~

给宝宝穿袜子的几个好处

1.保暖

宝宝自我调节体温功能还没有发育成熟，容易受到外界因素的影响。如果穿上袜子，就能起到保暖的效果，避免着凉。

2.保持小脚清洁

光着脚丫皮肤很容易被脏东西侵袭，增加感染机率，如果穿上袜子就可以避免被感染，也干净卫生。

3.避免受伤

宝宝喜欢乱动，光着脚丫稍不注意就会受伤。穿上袜子不仅可以避免受凉，同时也能避免宝宝被蚊虫叮咬，在行动过程中，袜子能很好地保护脚部，降低受伤的可能。

给宝宝穿袜子需注意的几个事项

1.宝宝不会走路也要穿袜子

宝宝虽然还不会走路，但也要穿袜子。如果要宝宝小脚光着，很容易着凉感冒，同时也容易受伤。为此，宝妈们还是给宝宝穿上袜子吧。

3.秋冬季准备两种袜子

秋季，天气比较凉爽，宝妈们可以准备纯棉质地的袜子。纯棉袜子透气性好，易吸汗，很适合宝宝。冬季，给宝宝换上羊毛袜，更厚实一些。

4.新袜子要洗一洗再穿

选择新袜子要选择棉质的，买回来后要清洗一遍，放在阳光下暴晒。穿之前看看有没有线头，如果有要及时剪断，以免线头缠上脚趾，造成脚趾缺血坏死。

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