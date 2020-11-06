宝宝腹泻喝什么补水？这些“水”才最有效

秋季腹泻猛于虎，每年10-12月都是轮状病毒腹泻的高发期，很多宝宝都不幸感染了病毒，出现腹泻不适。宝宝腹泻本身没啥，最可怕的是腹泻引发的脱水。要知道，脱水会导致体内电解质和水分大量流失，情况严重时会引发休克，甚至造成生命危险。

一旦宝宝出现脱水症状，一定要及时“补水”！那么问题来了，喝什么水好呢？这还真有讲究了，我们接着往下看：

宝宝腹泻时脱水，应及时进行补水

宝宝腹泻和呕吐次数过多，就很容易造成体内电解质和水分大量流失，进而引发脱水。一般来说，消化道中的大部分水分都会被大肠粘膜吸收。但发生腹泻时，大肠粘膜被破坏，对水分的吸收能力大大降低，很多水分就会被排出体外，容易导致脱水。

宝宝如果脱水了，就会出现眼窝凹陷、体重下降、皮肤干燥、尿少、哭泣时无泪等症状，情况严重时还会出现烦躁、嗜睡等症状，这时候及时补水就很有必要。

宝宝腹泻脱水，要喝这些“水”

孩子腹泻脱水，大家要给他补充以下四种“水”：

1.米汤

医生通常会建议父母给宝宝喝米汤补充体液。米汤是低渗性溶液，能够降低发生渗透性腹泻的可能。这种补液方法简便易操作，也很经济，而且米汤的口味也不错，宝宝也更愿意接受。

2.苹果汁

苹果中含有糖类、脂肪、矿物质、多种维生素等营养元素，有助于大脑发育。此外，苹果对治疗轻度腹泻效果也很不错。

具体做法是：把苹果去皮去核后捣烂，即可让宝宝食用。每天给宝宝吃四次，每次大约100g。也可以喝苹果汁，每次喝半汤匙，每天喝三次。大一些的宝宝可以根据身体需要小量多次饮用。

3.口服补液盐

口服补液盐（即ORS）是一种治疗急性腹泻脱水的有效药物，得到了联合国儿童基金会的大力推荐。ORS中含有钠、钾离子，可以有效补充宝宝在腹泻过程中流失的主要离子；含有的葡萄糖除了能补充能量外，还能帮助小肠吸收钠元素；碳酸氢根或枸橼酸能够有效缓解腹泻和脱水时出现的酸中毒症状。

口服补液盐的剂型是粉状的，大家应根据说明书的要求配置成水溶液，让宝宝分几次喝完，中间可喝一些白开水。口服补液盐的具体用量应以说明书的要求为准，或者在医生、药师的指导下给宝宝饮用。

4.放气后的可乐

放掉气的可乐中含有大量电解质，对预防宝宝腹泻引发的脱水有一定效果。如果宝宝年龄在3岁以上，就可以给他喝。

宝宝腹泻脱水，补这些“水”没用！

腹泻时，需适当补充电解质和水分，以免发生脱水症状。但想要预防宝宝脱水，并不是喝任何“水”都可以的，如果盲目给宝宝补水，甚至有可能会帮倒忙。比如以下三种“水”就不能给孩子喝：

1.白开水

腹泻期间，如果只让宝宝喝纯净水或白开水补充体液，不但难以被吸收，还容易造成水中毒，导致水肿。

2.运动饮料

市面上出售的各种运动饮料，都宣传富含电解质，能够快速补充体内流失水分，这便给了很多家长误导。

其实，运动饮料的渗透压较高，如果宝宝腹泻情况较严重，喝运动饮料只会让腹泻更严重。此时，应在医生的指导下给宝宝服用葡萄糖电解质溶液，才能有效避免缺水。

3.含糖的温水

宝宝腹泻期间不能喝含糖的水，比如果冻水、未稀释的果汁、糖水等。这些饮料含糖量较高，而糖会将体内水分吸收到肠道中，进而导致腹泻情况变得更严重。

最后提醒大家，宝宝腹泻脱水千万不能大意，一定要重视起来。如果脱水情况不严重，可以在家给宝宝“补水”；如果脱水情况很严重，千万不要耽误，应及时带他去医院。另外，宝宝腹泻时，小屁屁也很遭罪，腹泻后要及时给他清洗，把小屁屁擦干净，并涂抹护臀膏，防止出现红屁屁。

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