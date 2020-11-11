宝宝流口水，擦的姿势不对，反而更受罪！

宝宝流口水这件事虽然常见，但往往流起来就收不住，时间长了，嘴巴周边就容易发红长疹子。那么，宝宝流口水该怎么护理呢？这可大有讲究，要知道擦的姿势不对，反而会让孩子受罪！

Δ 宝宝为啥会流这么多口水？

很多宝宝会在4-6个月时会开始流口水，其中大部分原因是开始长牙了。

乳牙萌出时会造成牙根组织轻度肿胀，进而使牙根神经受到刺激，导致唾液腺的分泌呈反射性增加。口腔中的唾液变多了，但宝宝的吞咽能力还没有发育成熟，口水就会越来越多。因此，0-1岁宝宝流口水是很正常的，大家无需感到担心。

除了长牙外，辅食中的淀粉也是导致宝宝流口水的原因之一。宝宝吃了淀粉食物，会刺激口腔中淀粉酶的分泌，导致唾液分泌量增多。另外，宝宝吮手指也会刺激口腔，口水也会变多。

Δ 宝宝流口水，该如何护理？

宝宝经常流口水很容易引起口水疹，大家在护理时一定要注意使用正确方法：

1.不要捏脸

不要用手经常捏孩子的脸蛋，因为脸颊处有唾液腺，经常用手去捏会对唾液腺产生反复刺激，进而导致口水越来越多。

2.锻炼宝宝口腔协调能力

大家可以让宝宝模仿你吞咽口水的动作，宝宝月龄稍大一些，可以给宝宝吃小饼干等食物，有意识地锻炼咀嚼吞咽能力。

3.经常给宝宝剪指甲

宝宝脸上有口水疹时会感到很痒，就会用小手去抓，因此，一定要经常修剪宝宝的指甲，以免指甲缝中的脏东西带来感染。

4.保持嘴部周围皮肤干燥

宝宝经常流口水，建议大家给他戴一个小围嘴，以免把衣服弄湿。发现宝宝流口水时，可以用材质柔软、吸水性好的棉质手帕擦干净。请注意，擦拭太频繁会进一步刺激皮肤，导致原有角质层被破坏，降低皮肤的屏障作用，让皮肤更容易遭受病菌侵袭。

因此，想要预防和治疗口水疹，一定要减少刺激，正确的做法是用干净的湿毛巾擦拭。除此之外，大家还要注意隔离保湿。

如果宝宝下巴已经变红，可以先用温水进行清洗，然后再涂抹隔离油状物保护皮肤。为了防止宝宝乱动将隔离油状物抹到别的地方，最好等到晚上睡觉时再给宝宝涂。

如果口水流到被子、枕巾、衣服等物品上，大家要及时清洗，避免细菌大量繁殖。宝宝使用的小毛巾要经常清洗熨烫，并且放在太阳下晾晒杀菌消毒。

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