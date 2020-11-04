换纸尿裤不受凉，正确姿势在这里~

最近气温是越来越低了，对于宝爸宝妈来说，就出现一个难题——换纸尿裤。如何换纸尿裤让宝宝不受凉？这个question值得深思……

来来来，送你几个小技巧，快来抄作业吧~

衣物要穿脱方便

宝宝的衣服会直接影响换纸尿裤的速度哦~如果你给宝宝穿的是的连体衣，有的连体衣就很方便，换纸尿裤时只需打开下身的按扣就可以更换，方便快捷；而有的连体衣下身没有按扣，换纸尿裤时要脱掉整件衣服，不但繁琐，还会增加宝宝受凉生病的几率。

如果你给宝宝穿的是分体衣，换纸尿裤时得把裤子全脱掉，如果大人动作不麻利，也很容易让宝宝受凉。

建议秋冬季最好给宝宝穿加绒保暖的连体衣，这样既能保护宝宝腹部不受凉，又能快速换纸尿裤，两全其美~

借助神器来帮忙



不少妈妈喜欢用湿巾给宝宝擦小屁屁，觉得这样做既卫生又方便，但天气潮湿寒冷，用湿巾擦屁屁会冻着宝宝，宝宝被冻到了还不免要哭闹一番~

大家如果喜欢用湿巾给宝宝清洁臀部，建议再买一台湿纸巾加热器就能解决这个问题。

注意，有的湿纸巾加热器在加热时会蒸发掉湿纸巾中的水分，导致湿纸巾变干燥。所以，大家最好购买全封闭设计的产品，从而保留住湿纸巾中的水分。

如果觉得使用湿纸巾加热器用得不方便，可以使用干湿两用棉柔巾。给宝宝洗屁屁时用棉柔巾蘸点温水，不但能洗得干净，也能避免宝宝受凉。

环境要温暖舒适

白天给宝宝换纸尿裤时，应选择暖和、有阳光照射的地方，不要让他被风吹到受凉生病。晚上或室内气温较低时，可以打开取暖设备提高室内温度。

请注意，在使用暖风机等取暖设备时，不要对着宝宝直吹，以免让他皮肤干燥。如果使用电暖器，应选择亮度最低的档位，以免伤害到孩子的眼睛。另外，不要让电暖器离宝宝太近，以防烫伤。

如果没有准备取暖器，可以用小被子或大毛巾盖住宝宝下半身，然后再给他换纸尿裤。换好后直接穿上衣服，这样就不用担心宝宝会受凉了。

小提示：

除了以上三点，大家还要注意自己双手的温度。有的妈妈到了冬天就手脚冰凉，若用冰冷的双手给宝宝换纸尿裤，宝宝也会感觉不舒服。宝妈可以放在热水中泡一泡或者使用暖水袋，这样换纸尿裤，宝宝就会很舒服啦~

另外，给宝宝换纸尿裤动作一定要快，以免宝宝身体长时间裸露在外，引发感冒~

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