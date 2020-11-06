私密：正在那个的时候，老公突然软了？

今天来搞点有颜色的话题~

深夜的床上，夫妻俩除了会聊聊孩子、生活，还可能进行更“深入”的了解。然而在了解的过程中，一些妈妈会发现，爸爸们半道突然就软了，属实有些扫兴，当然也有一些担心：老公这是怎么了？难道是病了？

首先大家要确认一些事情：不是每一次滚床单，都可以完美结束。在过性生活的时候，大部分人都会觉得女性会更紧张一些，但其实男人们也有着不小的压力，他们会担心：够不够长？石更度怎么样？时间能满足她吗？……

而不同于女性，男人的紧张情绪过多，会影响到他们的发挥，有些就会出现突然软了的情况。如果只是偶尔出现，那么大可放心，因为这很可能是男人近期压力过大、身心疲劳，或者是事前喝了酒导致的。

这里要吐槽一句，那些事后不认账说自己是酒后意外的男人都是大骗子，因为真的喝醉了根本来不了事的。

如果排除了上述情况，那么就要考虑下面这几类情况了：

1.他可能走神了

我们都知道，滚床单是一件非常兴奋的事情，大部分情况下会全身心地投入其中。但是在一些情况下，有些人会有走神的情况，特别是一些“老夫老妻”，滚床单早就不是新鲜事儿了，甚至已经有了肌肉记忆，而大脑则可能想一些无关爱爱的事情，比如工作、游戏等等。

当然这种情况也要看个人，因为有些人即便是走神也能依然坚挺，而有些人会在不知不觉中车欠了。所以如果发现自己同一时间只能做一件事情，那么还是摒弃脑子里的杂念，好好享受当下的过程，这也是对另一半的尊重。

而如果最近确实有什么烦心事儿，让你无法安心滚床单，那么不妨先把这件事情解决掉。当然如果一直有类似的问题，那么最好能和另一伴多多沟通，比如等下次或者利用一些可以提起兴趣的手段和道具。

滚床单应该是一件快乐的事情，无论是谁都不希望男方突然软掉，所以千万不要带着心事去做，否则一旦出现状况会给女方带来心理压力。

2.他真的没性趣

对于性每个人的需求是不同的，有些人希望每天都能交流一波，而有些人可能隔很久来一次。如果这个时间点他确实没什么性趣，那么即便是强行来事，也可能中途软掉。

除此以外，也可能是每次都是一样的过程有些乏味，需要一些新的刺激点。针对这种情况，建议尝试一些新鲜的东西，比如换一些之前没试过的姿势、换一身情趣内衣、购置一些情趣玩具等等。

其实性生活不仅仅是为了造娃和爽，也是沟通的最佳时期，不妨在这个过程中，互诉衷肠，这样不仅可以增进夫妻感情，还可以让滚床单更快乐，老公们也不容易中途软掉。

3.如果他是新手

如果男性是新手，那么突然软掉是非常正常的情况。因为作为新手，他们往往会对自己缺乏自信，并且还可能有一些不适感，而这些都可能导致意外出现。此外因为是初次体验，所以他可能会有诸多担心，比如她会不会觉得我很笨、会不会疼、时间会不会很短等等。

这些是“新手上路”的的常见情况，爱爱本来就是两个人磨合和沟通的过程，第一次必然会又忐忑和紧张。不妨在爱爱过程中或者结束后，多做一些交流，比如舒服吗、疼吗、喜欢什么姿势、触摸哪些部位会更有感觉等等，逐步改善体验。

4.一些生理因素

如果老公频繁出现类似的情况，那么就要注意是不是有生理健康问题。首先要排除长时间用药（也就是所谓的伟哥），因为吃药很可能影响了正常的石更。而如果不是用药问题，同时也排除了上述情况，那么最好去医院看看了。

建议先去给身体做个相关的检查，看看是不是某些疾病的影响。如果确实没有相关疾病，那么就要去找一些心理咨询师，看看是不是心理上的问题。总之，面对这种情况，不能太沮丧，也不要强行用药，这只会加重情况。

其实中途软掉是非常常见的情况，尤其是上了年纪之后，不过大多是短期的、偶发因素导致。对此男同胞们不用过于担心，而女同胞们也不要自怨自怜，觉得是因为自己没有魅力所致。积极沟通、想办法增加情趣，一起探索更愉快的方法才是更好的选择。

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