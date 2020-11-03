初乳可贵，为何放弃？

越来越多的中国女性开始选择母乳喂养，不过在喂养的这条路上却遇到过很多问题。首当其冲的就是初乳。很多老年人觉得初乳不干净，发黄且粘稠，不能给宝宝食用。如果你听信了老人的话，将初乳倒掉了，那就真真是太不理智了！

要知道，对于宝宝来说，初乳是非常金贵的食物。

什么是初乳

宝宝出生后的2-3天内，妈妈分泌出来的乳汁都是初乳。初乳呈淡黄色比较粘稠，营养价值很高，富含蛋白质、矿物质、抗体和免疫物质，对宝宝成长发育很有利。

初乳对宝宝的好处

1.提供丰富的营养物质

宝宝成长发育离不开蛋白质、乳糖、酪蛋白以及维生素和无机盐，而初乳就含有这些营养成分，所以初乳一定要喂给孩子。

2.有利于消化，提供抗体

新生宝宝抵抗力还不是很强，这时候喝初乳可以为其提供丰富的抗体以及白血球，而且初乳富含生长因子，利于宝宝吸收，刺激肠道发育，促进肠胃蠕动。初乳还可以加快消除宝宝体内的胆红素，减少黄疸的发生~

3.不容易引发过敏

初乳量是非常少的，但营养价值比普通奶水高出很多，能为宝宝提供坚实的屏障，避免宝宝生病，也不容易引发过敏。所以，宝妈们千万不要浪费了。

4.有利于大脑发育

宝宝大脑发育需卵磷酸和牛磺酸，而初乳就含有这两种物质。

5.增强母子感情

乳汁分泌离不开宝宝吸吮刺激。而宝宝的吸吮动作，不仅能刺激乳汁分泌，同时也利于子宫收缩以及恶露排出，对产妈产后身体恢复非常有利。同时喂奶期间，能让宝宝有足够的安全感，让母子感情更加紧密。

看了这些，相信宝妈们都知道初乳的营养价值了。初乳量少，但营养价值高。因此，在宝宝出生后，只要条件允许，妈妈就应该及时给宝宝喂奶。

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