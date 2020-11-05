你家宝宝睡醒后哭不哭？可以看出性格哦~

有的宝宝睡醒后会放声大哭，而有的宝宝睡醒后会很乖，东张张西望望，还能自个玩起来，当无聊了或者很久没人陪他了，才会哭。你家宝宝是哪一种呢？

其实，宝宝醒后不同表现可以反映出他的性格，是不是听着很有意思？赶紧来了解一下吧~

1.自娱自乐

这类宝宝最让人省心，他们睡醒后不仅不会哭，还会自己玩自己的，简直就是小天使哇~如果是这种类型的宝宝，大家就偷着乐吧，说明他是一个安全感十足，适应性很强的宝宝。

应对之策：

宝宝睡醒后如果能自娱自乐，大家就多留点时间让他玩。宝宝有足够的时间探索周围环境，探索能力也就能在无形中得到充分锻炼。当宝宝长大学会走和跑时，这类宝宝就比较闹了。

不过一定不要让他脱离你的视线，以免发生意外。

2.放声哭闹

有的宝宝睡醒后就不停的哭，如果妈妈没有立即过来，他哭得就更厉害了，哭到嗓子哑也停不下来。出现这种情况，通常是因为宝宝缺乏安全感，他们通过哭闹寻求父母的关注。

另外，这类宝宝一般性格通常比较急躁。大家在照顾时要注意锻炼宝宝的专注力和忍耐力，从而改善急躁的性格和情绪。

应对之策：

大家要立即来到宝宝的身边将其抱起，给予最大的安慰。这样做可以让宝宝感受到父母随时陪在自己身边，给他充足的被保护感。

日常生活中，大家要经常带宝宝接受安全感训练。比如，经常带宝宝外出玩耍，天气放晴时多带孩子出门散步，增强亲子感情，从而提高他的安全感。

3.镇定从容

有的宝宝睡醒后可以安静在躺在床上，眼睛东张西望转个不停。这类宝宝也比较有安全感，无需妈妈随时随地陪在自己身边。

应对之策：

宝宝睡醒后，大家无需立即上前哄他，可以保持耐心等待一段时间，让他先适应适应环境，单独玩一会。等他玩累了，自然会去找妈妈，此时再出现跟他玩，他会非常高兴。

不管宝宝是以上哪种类型，大家都要给予足够的关注，让孩子拥有充足的安全感，这样他的内心才会变得更强大！

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