孩子上课听着听着就走神？五个锦囊送给你

最近，有宝妈跟育姐吐槽，说自从孩子上学后总是会接到老师的电话，老师反馈自家孩子上课注意力不集中，听着听着就走神，这该如何是好？

如果你也有同样的烦恼，下面这篇文章就不要错过，送给你五个锦囊：

1.多跟老师交流

孩子在学校跟老师接触的时间很多，老师也比较了解孩子。因此，家长可以多跟老师进行沟通，可以请老师帮忙提醒与引导。可以建议老师给自家孩子多一些任务来进行训练，比如收作业本、擦黑板等，这样孩子会更有性质，时间长了也会变得更加有自信，学习起来也就更有专注力了。

2.培养孩子学习兴趣

兴趣是最好的老师，如果孩子没有兴趣，自然注意力不集中，不愿听老师讲课。因此，家长要利用知识来激发其兴趣，让孩子爱上学习。

3.注意劳逸结合

家长要合理安排孩子的时间，除了学习外，也要让孩子有足够的休息时间去做自己喜欢做的事，只劳逸结合，孩子才能将精力投入到学习之中。

4.锻炼孩子的自制力

从小培养孩子的自制力是非常必要的，比如锻炼身体、完成自己拟定的学习计划计划。平时，家长要做好引导工作，让孩子自己制定计划，之后慢慢增加难度。

5.寻求专业医生或是专家

如果孩子是因为心理因素而导致注意力无法集中，那么家长最好寻求专业的医生或是专家，针对治疗，这样才能从根本上解决问题。

除上面这些方法以外，家长可以尝试改变孩子学习方式，比如买些孩子感兴趣的文具或是笔记本，让其上课认真听讲。此外，家长也可以跟孩子商量奖惩制度，表现好有奖励或是鼓励，但如果表现差，就要惩罚等等。

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