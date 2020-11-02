男子奸杀幼童，被上百名村民活活打死

据外媒报道，10月21日，阿根廷一名强奸犯被上百名村民活活打死。据悉几天前，当地一名9岁小女孩遭该男子奸杀，暴尸荒野，引发众怒。500多位村民赶在警方之前抓住了凶手，将其活活打死，现场民众一度拍手叫好。

女童遭人奸杀暴尸荒野，警方确认凶手

据了解，凶手名叫奎马斯，25岁。奎马斯10月7日刚刚出狱，没想到十天后就犯下奸杀案。10月17日，奎马斯在目标女童身上发泄完性欲后，用砖头残忍地将其砸死。女童被发现时呼吸心跳已经停止，浑身赤裸沾满泥土，倒在离家只有300米的荒野上。

经警方调查，有证人向警方指认看到当时奎马斯和女童同行。随后，警方确认这起案件的凶手就是奎马斯，并证实女童在死前曾被人强奸。当时女童顽强反抗，奎马斯便拿起砖头朝她头部猛砸致其死亡。

罪行曝光引发公愤，村民围剿凶手

女童被奸杀的消息引发众怒，全村老老少少围捕奎马斯，最终在警方逮捕前抓住了他。随后，500多村民将其拖到野外拳打脚踢，现场十分混乱。

最终，奎马斯被众多村民活活打死，在现场有村民对此拍手叫好。

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