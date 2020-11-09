就让孩子好好哭吧，有益健康！

很多宝妈一听到宝宝哭，就赶紧忙着哄，哄不好就急得焦头烂额。

其实，如果宝宝真的想哭，就让他好好哭一会吧，不但不会哭坏身体，还对身体健康还有一定好处，赶紧来了解一下。

哭有助于情绪发泄和新陈代谢

1.帮助宝宝发泄情绪

宝宝还不会说话，大多数时候只能用哭泣表达内心情绪，哭就是发泄情绪的一种方式。

2.预防沙眼和干眼症

孩子哭泣时，流出来的眼泪能够滋润和清洗宝宝的眼睛。眼泪中含有一种名叫“溶菌酶”的物质，除了能滋润眼角膜，清洗眼球外，还可以起到消灭病菌的作用，预防沙眼、干眼症等眼部疾病。

3.消耗多余热量

其实，在宝宝新生儿和婴儿时期，哭泣发挥的多是生理功能，通过哭泣可以增加运动量，消耗体内多余热量，从而达到身体的营养平衡。

4.增大肺活量

韩寒曾在他的《韩寒：我如何养我的乡下妞》一书中分享过自己的育儿经，他认为，对于宝宝而言，哭泣是一件可以增大肺活量的好事。事实上，婴儿的确可以通过哭来锻炼肺部，提升肺活量。因为宝宝哭泣时，会不停地交替进行短呼吸和长呼吸，有助于血液循环系统和呼吸系统的工作。

无缘无故地哭并超过10分钟，请警惕！

这里要提醒大家注意的是，哭确实对身体健康有利，但我们不能让宝宝无休止地哭。

如果宝宝哭闹时间在10分钟以下，并且哭泣的原因很清楚，大家可以先不急着安抚他，可以像韩寒一样等个几分钟，再哄哄他，让他有发泄的时间。

如果宝宝哭泣时间较长，特别是不满6个月的小宝宝无故发生哭闹，并且哭得很突然，那就要警惕了，要考虑类似肠梗阻这样的疾病，应及时带他去医院就诊。

当然，大家也不用过于焦虑，只要了解清楚宝宝的身体情况，掌握好规律，就可以轻松做到科学育儿~

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