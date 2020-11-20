不会吧不会吧，你还以为常发烧＝体质差？

很多宝妈都认为，孩子经常发烧＝免疫力差，于是千方百计地想给宝宝增强免疫力。

这样的铁憨憨还真不少，但其实孩子根本没那么娇！

今天，我们就来分析这个问题：

♥ 真正免疫力低下的孩子很少很少

真正免疫力低下的孩子，是指反复患较严重的、化脓性感染等疾病，比如常患严重气管炎、肺炎、皮肤化脓等病，或者经常需住院治疗并发育不良。以上这些疾病，都是毒性较大的细菌感染引起的。

如果宝宝只是发烧、感冒、咳嗽，但过几天病就好了，通常是普通的滤过性病毒引发的，并不是免疫缺陷造成的。

绝大多数宝宝会在6个月到四岁这个年龄段内经常生病，随着宝宝逐渐长大，患病次数会从每年十次左右降低到每年一到两次。日常生活中到处都是病原体，而每个宝宝的体质和生活环境都是不一样的，生病的次数也会有所差异。所以，宝宝生病是很正常的。

可以放心的是，随着年龄的增加，宝宝的免疫力会越来越强。出生4-6个月后，宝宝从妈妈那获得的免疫抗体慢慢消耗殆尽，自身开始有能力制造抗体。随着月龄的增长，再加上疾病的反复刺激，体内抗体越来越多，免疫力也会逐渐变强，患病次数慢慢就变少了。

♥ 刻意提高免疫力，反而危害多

父母不断寻求各种途径增强宝宝的免疫力，这种做法往往是不科学的，而且对于儿童保健品的商家来说，你的表现正是他们所期待的。

· 过度提高免疫力会诱发疾病

过度提高免疫力，就很可能会导致孩子免疫力系统活跃。在这类人身体中，免疫大军就好像磕了药一般，忘记了他们的使命，而是转而去攻击人体自身的组织，这便会导致人体器官、组织功能出现异常，甚至会因此丧失基本功能，危害生命。此外，这种孩子日后若被癌细胞侵蚀，也很难用药，因为那些能增强免疫力、攻击肿瘤的药物，会在绞杀肿瘤的同时，伤害自身，引起自身免疫疾病。

· 保健品也没那么神奇

其实，目前科学家并没有证实有什么方法能够有效提高健康人的免疫力，而那些神奇的保健品也多为噱头，仅仅是在动物身上做实验才获得了批准，而且我国卫生部门也严禁这类商家过度宣传，也要求注明“不得代替药物”的字样。说个广告中最常见的“免疫球蛋白”，其实这玩意不仅对健康人来说没啥效果，还有可能会传播疾病。

♥ 科学护理，帮宝宝对抗病毒

那么，家长在日常活动中该怎么做，才能帮宝宝对抗病毒，免受疾病侵扰？



1.不要穿太多衣服

其实，宝宝比大人更容易发热出汗。宝宝是阳性体质，正处于与快速生长期，穿衣过多会造成体内生热，出汗后更容易外感风寒。因此，冬天不要给宝宝穿太多的衣服。月龄较小的宝宝比大人多穿一件衣服就好，大一点的宝宝和大人穿一样多就行。

判断宝宝穿衣是否合适，可以摸一摸他的后背，感觉温热无汗说明穿衣正合适。宝宝出门玩耍活动时，应给他穿透气、轻便、方便活动的外套和鞋袜。

另外，宝宝的头部、腹部、脚部等关键部位一定要做好保暖工作，抵御疾病侵袭。

2.运动和睡眠要合理

关于运动方面，建议宝宝每天到户外活动两三个小时。关于睡眠方面，日常睡眠要有规律，中午也要保证一定的休息时间。

3.多吃蔬菜和粗纤维食物

要给孩子保持科学均衡饮食，平时多吃一些红薯、南瓜、玉米等粗粮促进消化，同时要多吃水果和蔬菜。

维生素C具有增加弑菌细胞数量，增强免疫细胞活力的作用，大家要让宝宝多吃一些维生素C含量较高的食物。

维生素A被称为“抗感染维生素”，甘薯、胡萝卜、芒果等深橘色蔬菜中含有大量β胡萝卜素，能够在人体内转换成维生素A，有利于宝宝身体健康。

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