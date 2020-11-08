秋日里来一碗板栗煲土鸡汤，好喝又营养！

滋补养生汤～板栗煲土鸡汤！非常适合秋冬季节。为家人做的第一锅秋天滋补营养汤——板栗土鸡汤～不仅味道鲜美，而且健脾养胃。板栗的清香，再加上土鸡肉的肉香，清甜又滋补，好喝又美味，而且具有丰富的滋补营养价值。趁着板栗丰收的季节，今年的板栗也特便宜，味道又鲜又甜，赶紧为家人做起来哦！

食材：

土鸡，板栗，姜片，盐，枸杞。

步骤：

1.将土鸡剁块，姜切片，板栗用开水泡两分钟去干净皮壳。

2.锅中烧水，倒入土鸡块，加入姜片，加入一勺料酒，焯水三分钟，捞出冲洗干净浮沫。

3.将鸡倒入电压力锅中，再加入板栗加入姜片，加入适量的清水，盖上锅盖，开启泡汤模式。待气压降下打开锅盖，加入适量枸杞适量盐出锅。

汤汁鲜美！清甜可口的板栗鸡汤就做好了，全家都超爱喝。

温馨提示：

1.板栗是秋天成熟的季节，板栗好吃，就是难剥壳。剥板栗可以用热水浸泡二分钟，这样就很好去壳了。

2.喝汤宜清淡，所以放盐的时候一定要少放， 尽量保持板栗鸡汤的原汁原味。

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