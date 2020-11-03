馒头新做法：一抹粉色，满满少女心

最近，有了更多时间研究好吃的，搞点小创意吧~给常吃的馒头换个别致的造型，不仅养眼，心情也会随之开心起来～

加入牛奶紫薯泥的面团，呈现一种很漂亮的淡粉色，满满少女心，看起来浪漫极了。吃到这样的馒头，相信不论是谁都会拥有一个好心情吧。

材料：

中筋面粉320g，蒸熟的紫薯100g，牛奶125ml，酵母3g，糖20g，水80g。

准备：

紫薯先上锅蒸熟，蒸熟后取100g与125ml牛奶一起打成细腻的紫薯泥。

做法：

1.将全部材料揉成一个光滑面团，盖上保鲜膜，发酵至两倍大；

2.发酵好的面团排气，平均分成8个小面团；

3.把每一个小面团再分成7个更小的面团；

4.把每一个小面团压成圆片状，把七个圆片叠放在一起；

5.把圆片从下而上卷起来；

6.在中间的位置切开，一分为二，两朵玫瑰就好啦，依次整形完毕，二次发酵至一倍大，冷水上锅，大火蒸15分钟左右。

心得分享：

1.紫薯还可以换成红薯或南瓜，也很漂亮；

2.注意圆片尽量一样大小，不然影响造型。

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