男孩越早去托儿所，日后受益越大！

加拿大一项新的研究表明，在6个月大的时候就开始日托，对男孩来说尤其好。比起那些晚开始或根本不去日托的孩子，这些孩子能继续完成高中学业，并在经济上表现得更好。

这项由蒙特勒阿尔大学（Universitéde Montréal）的研究人员于7月发表在《儿科学》上，跟踪调查了魁北克省一组出生于1980年和1981年的法语儿童，以观察日托如何影响他们日后的成功。

结果显示：男孩越早开始日托，完成高中学业的可能性就高出8%，年轻时低收入的可能性就低4%。对女孩来说，早早参加日托对她们的毕业率和收入没有影响。

男孩越早去托儿所，对孩子发展越好

“托儿所在我们的社会中非常普遍，所以虽然几个百分点的差距看起来不太大，但其影响可能是广泛的，”UdeM公共卫生学院教授、楚圣贾斯廷儿童医院研究员Sylvana Caté说。

“高中辍学对个人和整个社会都有重大的经济代价，”她补充道：“这就是早期儿童保育之所以重要的原因：它可以是促进社会发展、经济机会和防止贫困的一种成本效益高的方式。”

这项研究与第一作者帕斯卡尔·杜蒙德首次对来自社会各阶层的成年儿童进行跟踪调查，而不仅仅是低收入社区的儿童，他们在婴儿时期就开始接受日托服务，并继续完成高中学业。

这也是第一次使用官方所得税数据，而不仅仅是来自调查问卷和调查的自我报告数据，来表明去托儿所的男孩成年后在经济上做得更好。

儿童保育对社会发展来说意义深远

Caté说：“男孩最有可能辍学。其他研究表明，社会经济地位较低的儿童从儿童保育中受益最多。因此，总的来说，儿童保育可能在社会平等方面发挥作用。”

这项研究在麦吉尔大学、加拿大统计局、巴黎理工大学、波尔多大学和都柏林大学学院的研究人员的帮助下，描绘了一幅详细的托儿所儿童的社会经济肖像。

在调查结果中：

与刚学步或从未接触过日托服务的儿童相比，在婴儿期就开始日托的儿童来自教育水平低或职业声望低的家庭的可能性较小。母亲们更有可能在工作。

与男性相比，研究中的女性高中毕业率更高（79%对59%），个人收入较低（每年3.25万美元对4.7万美元），结婚或同居的可能性更大，35岁之前更有可能生孩子。

作者总结道：“据我们所知，这项研究提供了第一个证据，证明早期儿童保育、高中毕业率的提高和年轻人，特别是男孩的贫困风险降低之间的联系。”

“研究结果表明，正规儿童保育的好处可能远远超出入学准备和父母参与劳动力市场的范围，包括降低男孩的高中辍学率，以获得长期的社会经济利益。”

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