震惊脸！原因不明的反复流产可能与男性体味有关

体味也是一种肢体语言，它可能比我们意识到的更能影响我们的人际关系。来自Weizmann科学研究所NoamSobel教授实验室的最新研究表明，这种“化学交流”也可能延伸到人类的生殖过程中。这项研究发表在eLife杂志上，发现患有不明原因反复妊娠流产（uRPL）的女性对男性体味的处理方式与其他女性不同。这些发现可能为寻找病因和预防这一鲜为人知的疾病指明了新的方向。

布鲁斯效应

Sobel和他在该研究所神经生物学部门的团队认为，一些uRPL的病例可能与人类对布鲁斯效应的变异有关。这个效应以它的发现者Hilda Bruce的名字命名的，他在1959年发现，当怀孕的老鼠接触到一只没有怀孕的雄性体味时，它几乎每次都会流产。为什么会发生这种情况还不完全清楚，但普遍的理由是，女性身体“选择”流产，因为化学信息告知需要一个新的“更健康”的男性在身边。

患有uRPL的女性能够通过气味识别配偶

女性也会有类似的影响吗？显然，出于伦理考虑，研究人员无法在人类身上重复布鲁斯实验；但研究小组转而寻求旁证。

为了使布鲁斯效应发生在老鼠身上，雌性必须记住雄性配偶的体味。为了在人类身上验证这一点，研究人员向参与者展示了三种气味：一种是从配偶穿的t恤衫中提取的，另外两种是从非配偶男性穿的t恤衫中提取的。他们发现，患有uRPL的女性能够通过气味识别配偶，而对照组的女性则不能。

当用普通的气味剂重新测试，看看那些患有uRPL的人整体的嗅觉是否更好，他们的测试结果只是稍微好一点。uRPL女性通过气味辨别配偶的能力非常显著：在实验的另一部分，女性不知道自己会闻到什么气味，“其中一些女性说‘哦，我丈夫在这里’，”研究生Reut Weissgross说到，他是这项研究的共同负责人。“这种情况在对照组身上从未发生过。”

进一步的测试表明，这些女性不仅更善于辨别配偶的气味，还可能以完全不同的方式体验男性的体味。当被要求对男性的体味进行不同等级的评分，包括按照愉悦度和强度的标准等级，以及生育能力或性吸引力等因素对其进行排名时，受uRPL影响的女性在描述和评分气味的方式上是独一无二的，在回答上与对照组女性有显著差异。

在研究的最后阶段，实验者使用了大脑结构和功能成像来研究这些女性。结构成像显示，患有uRPL的女性有更小的嗅球，这是大脑最初的嗅觉传递。通过功能成像，他们发现女性uRPL患者下丘脑对男性体味的反应增强。下丘脑在小鼠Bruce效应中起着关键作用，它是一个大脑区域，参与协调怀孕和整体激素调节。

该研究提供了一个新的、潜在的重要方向

这些怀孕流产似乎是“无法解释的”，因为医生们正在寻找子宫问题，而他们也应该检查大脑，尤其是嗅觉大脑。相关性不是因果关系，所以研究结果并没有以任何方式证明嗅觉系统或身体气味会导致流产。但研究结果确实为在这种管理不善的情况下进行研究，并且指明了一个新的、潜在的重要方向。

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