孕期摄入叶酸过多，会损害胚胎大脑发育！

加州大学戴维斯心理研究所（UC-Davis-MIND Institute）对怀孕老鼠的研究发现，怀孕期间大量的叶酸会损害胚胎的大脑发育。研究人员说，研究结果表明，对于孕妇的最佳推荐剂量，还需要进行更多的调查。

摄入叶酸，过多过少都不好

加州大学戴维斯分校病理学和医学特聘教授、该研究的通讯作者拉尔夫·格林（RalphGreen）说：“我们相信叶酸有戈尔迪洛克效应。太少不好，太多也不好；你必须把它做得恰到好处。”

这项研究发表在《大脑皮层》杂志上，研究对象是怀孕的老鼠，他们要么被给予正常量的叶酸，要么是建议量的10倍，要么不给。接受量最大的老鼠的后代表现出明显的大脑变化。

“这并不微妙。是可观察的。如果你摄入大量的叶酸，它会对大脑结构产生明显的影响。”病理学和实验医学系副教授Konstantinos Zarbalis说到。

矛盾的是，过多叶酸导致的大脑变化与叶酸缺乏有关。“对我来说，这是一个更重要的见解，”Zarbalis说。他指出，在人类身上，研究表明，大脑对叶酸的摄取受损会导致大脑叶酸缺乏症，这种综合症通常与自闭症的发展有关。

妊娠叶酸量或许需要重新评估

叶酸（维生素B9的合成形式，或称叶酸）被广泛推荐给育龄妇女。它已经被证明可以显著降低儿童神经管缺陷的风险，如脊柱裂。研究，包括在精神研究所的研究，也表明包括叶酸在内的产前维生素对自闭症和其他疾病的发展有保护作用。

格林是美国国家科学院和医学研究所（现在称为美国国家医学院）的专家组一员，之前一同确定了叶酸的每日推荐摄入量（400微克）和每日最大安全上限（1000微克）。他也是美国食品和药物管理局（FDA）的专家组成员，该小组建议在食品中添加叶酸，这导致1998年联邦政府规定所有谷类食品和谷类食品中添加叶酸。

格林说：“在饮食中添加叶酸是一件好事，我也支持强化，但叶酸是有‘最佳量’的，有些人摄入的叶酸可能超过了最佳水平。”。

生下有神经管缺陷的孩子或患有癫痫等疾病并服用抗惊厥药的妇女，通常被建议服用更高剂量的叶酸。

Zarbalis说：“在动物模型中，我们有迹象表明，叶酸含量过高会对胎儿的大脑发育会造成危害，临床界应该认真对待这一迹象，支持这一领域的研究，重新评估最适合孕妇的叶酸量。”。

Zarbalis和格林怀疑问题在于身体代谢叶酸的方式，并计划进一步调查这一现象。

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