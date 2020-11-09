天冷了也别急着加衣！宝宝这么穿衣盖被少生病

秋天是乱穿衣服的季节，有人只穿单衣加外套，有人已经棉服加身……宝宝们要度过人生的第一个秋冬，在秋意渐浓的现在，家长们到底该怎么给孩子穿衣盖被呢？

宝宝比你以为的更抗寒

宝宝虽然年幼，但小小的身体新陈代谢旺盛。没添加辅食之前饮食结构单一，除了奶还是奶，一天得喝七八顿，每次都是吃得一头汗。哪里不如意了一哭脸通红，睡觉时身体也扭来扭去一刻都不停。随着月龄增长，宝宝爬来爬去、走走跳跳，好动得很。所以喽，请记住宝宝比你想象的更抗寒哦~

宝宝最怕穿盖太多

有家长一厢情愿认为多穿点、多盖点不容易感冒，总比穿少了生病好。NO！NO！NO！事实上，宝宝穿盖太多，捂出一身汗，被风一吹反而更容易生病。而且，穿得太多还可能引起2个问题：

△ 皮肤疾病

宝宝出汗没有及时清洁的话，皮肤容易出状况，比如痱子、毛囊炎等。虽然是小事，但宝宝不太舒服，让人好心疼。

△ 捂热综合征

这就很危险了！一旦宝宝被捂得太严实，身体热量无法散发初期，衣物内温度不断升高，就有捂热综合征的危险，可致高热、脱水，甚至引起缺氧、窒息，危及生命。这样悲剧已经发生多起，大家一定警惕啊~

宝宝穿盖多少才合适

不同的宝宝可能会因为每个家庭的家庭环境条件、饮食喜好、穿衣习惯等，穿多还是穿少有些不一样。

一般情况下，足月儿、各方面发育正常的宝宝穿衣的标准可以参照爸爸妈妈，你们穿几件就给宝宝穿几件。这里要提醒大家，宝宝穿衣不要参考老人哦~他们基础代谢率转低，和宝宝差好多的。

☛ 宝宝衣物件数

有些家长可能会问，宝宝具体要穿多少件。其实，衣物的保暖性并不是以件取胜，有时候轻便反而更暖和。

还有，大家要考虑到宝宝好动的特性。如果你秋冬给宝宝穿得过于厚重，那么他的大动作发育可能会比同月龄的宝宝发育得慢。为了避免过多的衣物阻碍宝宝活动，不妨选用柔软、透气、不笨重的衣裤。天再冷一些的手，长款马夹可以穿起来，遮住了小肚子又不耽误宝宝小手小脚充分自由活动！

☛ 宝宝睡觉时怎么穿盖？

听说，有的宝妈担心宝宝睡觉时着凉，让宝宝穿很多睡觉。大家自己想象自己这样睡觉能舒服吗？

天冷时，可以让宝宝穿一身贴身的睡衣/内衣，再加一个有袖、宽松的睡袋。然后，可以根据室温考虑再加盖被子或毯子，注意被褥别盖太高防止捂住宝宝口鼻。对了，宝宝的被子应比咱们大人稍薄一些，以免宝宝太热容易出汗、多动和觉醒。

如何判断宝宝冷了还是热了？

宝宝冷热的信号

如果宝宝后脖颈摸起来温热，皮肤滑溜溜的，那说明穿盖刚好。如果宝宝的皮肤有点汗，或有点黏黏的，那是穿多了。

如果宝后脖颈发凉，体温<36℃，说明保暖要跟上，要加点衣物和提高室温。具体大家可以留意以下这几个征兆：

1. 突然安静了

如果宝宝突然不爱动，比平时安静好多，懒洋洋的爱睡觉，那么可能是冷了。

2. 有点小鼻塞

当宝宝感觉有点冷时，可能会有点鼻塞，但不会流鼻涕。这个时候，该给宝宝添加衣物了。

3. 喜欢蜷缩着

宝宝头颈往缩襁褓或衣服里缩，身体也蜷缩着多是觉得冷，可以适当加些衣物哦~

4. 脸色发青或苍白

“都冻紫了”大家都听过吧。宝宝穿少了体温低，小脸会变得苍白或发青。

判断宝宝冷热误区

✘ 手脚冰凉=冷了

宝宝的末梢循环比较差，小手小脚冰凉很正常。如果仅凭这点就加衣，等宝宝手暖了实际体温要偏高了，反而容易诱发感冒。

天冷或降温时，如果你觉得宝宝手脚偏凉，可以给他穿上袜子或鞋子来保暖。需要注意的是，给宝宝穿的袜子要是内侧没有线头那种，换纸尿裤的时候可以检查下，以免宝宝的脚指头被线头缠住没及时发现。

✘ 打喷嚏=冷了

宝宝打喷嚏不一定是冷了哦~这是因为宝宝鼻腔还没发育好，一旦遇冷空气会反射性地打喷嚏，是一种自我保护，大家别太担心。

✘ 满头大汗=热了

有2种情况出汗，不代表宝宝热：

宝宝新陈代谢快，如果刚大哭一场或活动完（特别是短时活动量大的情况下），很容易满头大汗。

宝宝处于康复期，身体还比较虚弱，很容易出虚汗。

当宝宝出汗时，千万别强制性阻止他活动，并给他脱衣。要知道，这个时候宝宝的皮肤毛孔是打开状态，等他感到冷再加以容易受凉感冒。

宝宝天冷时穿多少你来定，穿多≠更暖和，适度“冷”可能更靠谱。平时大家要注意温差变化，及时给宝宝增减衣物，冷了穿，热了舍得脱，如果出汗及时擦干哦~

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