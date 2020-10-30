备孕期常吃快餐易得妊糖！你还不忌嘴么？

健康的饮食选择不仅对孕妇很重要，而且对备孕期的女性来说同样重要。

怀孕前食用快餐被发现是妊娠期糖尿病的一个危险因素，而缺乏绿叶蔬菜和水果的摄入会增加妊娠并发症的风险，包括妊娠期糖尿病、自发性早产和有一个小于胎龄的婴儿。

最近，弗林德斯大学医学和公共卫生学院的研究人员就研究了可能影响怀孕健康和结局的遗传和生活方式因素。

饮食和叶酸都会影响妊娠结局

这项研究由世界著名的胎盘生物学家、妊娠专家克莱尔·罗伯茨教授领导，研究对象包括3196名首次怀孕的女性，她们于2005年至2008年期间被招募到阿德莱德和奥克兰的SCOPE研究中。

罗伯茨教授的研究小组发现，参与叶酸和叶酸代谢的母系和父系基因都会影响妊娠结局，包括子痫前期、妊娠高血压和自发性早产。

“虽然在处理女性的遗传问题上没有太多的办法，但女性在怀孕时可以控制一些可改变的生活方式因素，比如饮食。我们从之前的研究中知道，叶酸缺乏的母亲更容易出现一些妊娠并发症，这项研究支持通过食用绿色蔬菜来提高叶酸水平的益处，以支持怀孕健康。”克莱尔教授说到

叶酸摄入过多，也会引发问题

建议计划怀孕的妇女在怀孕前至少一个月和怀孕的头几个月补充叶酸，以尽量减少叶酸缺乏的可能性，并降低生下神经管缺陷婴儿的风险。

然而，在澳大利亚实施叶酸强化治疗之前进行的这项研究中，与单纯妊娠的妇女相比，患妊娠高血压和妊娠糖尿病的妇女在妊娠15周时血清叶酸水平更高。

研究人员说，需要进一步的研究来评估母体循环叶酸水平与妊娠高血压和潜在妊娠糖尿病之间的相关性，特别是在强制性叶酸强化计划的情况下。有趣的是，这与澳大利亚妊娠期糖尿病发病率的急剧上升不谋而合。在南澳大利亚，妊娠期糖尿病在2009年为5.5%，但到2017年已上升到14%。

澳大利亚政府2009年决定在商业面包制作和糕点中对面粉进行强制性叶酸强化，导致澳大利亚公众叶酸消费量增加。因此，澳大利亚孕妇现在通过强化饮食和补充微量营养素，摄入了更高水平的叶酸。

由于这一转变，罗伯茨教授的孕期健康及其他研究小组正在研究“过多叶酸在怀孕期间可能产生的影响”，并试图确定这不仅会对怀孕健康产生什么影响，而且还会对母亲和孩子以后的健康产生什么影响。

“从我们目前的研究中，我们知道过去几年在阿德莱德招募的孕妇其血清和红细胞叶酸水平都比这项研究测量的孕妇高出4倍。因为现在很少有妇女在怀孕早期缺乏叶酸，我们可能需要重新关注叶酸过量的影响。”研究员Tanja Jankovic-Karasoulos博士说到。

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