“名媛拼单”引爆网络：虚荣的背后是失败的父母

前两天“名媛”拼单群火爆网络，这些想要生活体面一些却又想省钱的姑娘们，通过拼单的方式，以获取朋友圈短暂的繁华。她们这种行为，也已经被各大媒体、公众号360°无死角嘲笑。其实本来不想说这个事情的，直到我发现“虚荣”似乎越来越普遍……

相信大家都看过类似的新闻：

爸爸妈妈都只是普通的工人家庭，才上初中的孩子偏要他们买AJ。

也有大学生提前透支人生，为了名牌包包、化妆品，不惜贱卖自己裸贷。

还见过刚步入社会的毕业生，明明入不敷出，还要用几个月工资买一块名牌表。

还有被称为“肾机”的iPhone，传言几年前，有很多年轻人想要通过卖肾买苹果手机。

……

仔细想想，上述行为已经不仅仅是物质欲望了，因为这些人并不是想要东西本身，而是享受获得这些贵重物品的优越感，至于获取这些物品需要昂贵的代价，他们并不在意。然而这种获取方式，后果却过于严重。

记得之前看过莫泊桑的小说《项链》：

玛蒂尔德为了能让自己在晚会上露脸，就向好友借了一串钻石项链，没曾想在回家的过程中丢失了。于是她借钱买了一条新的还给好友。而她为了偿还债务，不得不节衣缩食，为别人打短工，整整劳苦了十年才还上。可悲的是，她最后得知，所借的项链是假的。用十年来还债，最后却发现连当初的虚荣都是假的……

虚荣可以让人获得短暂的完美和幸福，但是最终只会化成泡影。所以在生活中，我们要让孩子远离虚荣，以免未来他走上错误的道路。

孩子变得虚荣，和家庭教育有很大关系！

不少家长都会发现，孩子某个阶段会突然变得很顽固，比如看到别人有新奇的玩具，就会哭着喊着想要；别人穿的好看的衣服，立马也想拥有，不给买就闹得全家都不得安生。其实这很可能就是孩子步入虚荣的前兆，此时家长的做法很关键。

我有一个朋友就出生在一个普通家庭，他说因为小时候成绩很不错，为此家里人早早就给他送进了一个非常好的学校学习。然而虽然这样有了不错的学习环境，但是却给朋友带来巨大的压力，因为他的同学要么从小出入各种培训班，浑身都是才艺，要么就是天生聪明，学啥都不费力的，而他唯一拿得出手的就是认真。

而不同于朋友，他的父母反而非常兴奋，到处炫耀自己的孩子进了好学校。为此朋友就在父母的攀比和同学的差距之中艰难生存，慢慢的也变得虚荣，想要通过物质层面提升自己的存在。

过度虚荣其实很可怕！

有不少家长觉得，孩子只是想要一双鞋、一件衣服、一个玩具等等，满足一下又何妨？但事实上，虚荣心对孩子的影响是非常可怕。

举个例子，如果家庭情况不太好但是虚荣的孩子和朋友约定，双休日一起联机打游戏，可是到家里爸爸妈妈却表示，游戏机太贵了，买不起。

此时家里穷的情况要被曝光了，孩子该如何应对呢？他的虚荣心不允许“家里穷”的事情别被人知道，也无法说出“买不起”的话，此时最好的方式就是用说谎掩饰自己的自卑和尴尬。

其实不仅仅是说谎，过度虚荣还会导致很多性格缺陷，比如欺软怕硬、嫌贫爱富等等。所以当发现孩子盲目虚荣的时候，家长们就要行动起来了~

1.家长不能太看重面子

孩子最强大的能力就是学习和模仿，如果家长总是为了面子硬着头皮消费，那么孩子就会有样学样，慢慢变得嫌贫爱富。除此以外，有些家长为了让孩子或者自己在朋友面前不丢面儿，会无条件地满足孩子所有需求，这也很容易导致虚荣心理。所以想要改善孩子的盲目虚荣，就要自己不能太看重面子。

2.肯定已经有的东西

虚荣心的出现，大多是因为“凭什么别人有的东西，我却没有”，所以想要改善孩子的虚荣心，要先办法改掉这种想法。平常家长们可以多肯定孩子已经拥有的东西，比如“你这个玩具车很好看啊，比他那个挖土机强多了”，这么做可以提高孩子的自信心，还能避免很多外界的干扰。

3.可以宠爱不能溺爱

无条件的满足孩子，就是一种溺爱行为。孩子需要宠爱，但是绝不能溺爱，因为长期被溺爱，孩子很容易以自我为中心，觉得全世界都应该围着自己转，并且想要什么就有什么。

追求高品质生活是好事，但是如果超过了自身承受范围，过度追逐“上层人生活”，只会透支钱包、掏空身心、侵蚀灵魂，到头来只能是一场空。而这一点，需要家长们早点告诉孩子~

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