新生儿与父母经常皮肤接触，可以降低痛感

由加州大学洛杉矶分校和加拿大约克大学的研究人员领导的一项新研究发现，父母与新生儿进行皮肤接触，会降低新生儿的大脑对疼痛刺激的反应强度。

进行皮肤接触时，婴儿的疼痛度降低

科学家们在《欧洲疼痛杂志》上报告说，当父母用衣服抱着新生儿时，他们的大脑对疼痛的反应比不穿衣服的婴儿大脑更活跃。

联合高级作者，洛伦佐·法布里兹博士说：“我们发现，当婴儿被父母抱着进行皮肤接触时，大脑对疼痛反应的高级处理能力会受到一定程度的抑制。婴儿的大脑也在使用不同的途径来处理它对疼痛的反应。

“虽然我们无法确认婴儿是否真的感觉到更少的疼痛，但我们的发现加强了父母和新生儿之间的触摸的重要作用。”

父母的抚摸会影响大脑更高层次的处理

这项研究涉及伦敦大学学院医院的27名婴儿，研究人员在他们采集足跟血时，对疼痛的感受度。将脑电图（EEG）电极放在头皮上，记录脑活动。

这些婴儿要么被母亲亲肤抱着（穿着尿不湿，靠在母亲的胸前），要么被母亲用衣服抱着，或者躺在婴儿床或保温箱里（这些婴儿大多是襁褓中的）。

研究人员发现，最初的大脑对疼痛的反应是一样的，但是当足跟枪引发一系列4到5波的大脑活动时，后面的活动波会受到婴儿是皮肤接触还是穿着衣服的影响。

联合资深作者、加拿大约克大学心理学系瑞贝卡·皮莱·里德尔教授说：“如果与母亲有皮肤接触，轻微延迟的反应会受到抑制，这表明父母的抚摸会影响大脑更高层次的处理。疼痛可能是一样的，但婴儿的大脑如何处理和反应疼痛取决于他们与父母的接触。”

皮肤接触对新生儿发育很重要

“我们的研究结果支持了这样一个观点，即抱着新生儿靠在你的皮肤上对他们的发育很有利。”

与穿着衣服的婴儿相比，留在婴儿床或保温箱中的婴儿的大脑对疼痛的反应也不那么强烈，但研究人员说，这可能是因为婴儿在手术前没有被抱起来，或者是因为他们获得了敏感的、个性化的照顾。

两组婴儿的行为没有显著差异，尽管皮肤接触组在面部表情和心率方面的反应确实略有降低。其他研究发现，与父母的皮肤接触确实会影响婴儿的行为，并可能降低他们对疼痛的反应强度，但这些研究没有调查大脑的反应。

在目前的研究中，这些婴儿的大脑反应不仅在皮肤对皮肤组中受到抑制，而且还遵循不同的神经通路。

“新生婴儿的大脑具有高度的可塑性，尤其是早产儿，其发育高度依赖于与父母的互动。我们的研究结果可能为婴儿如何学会处理威胁提供新的见解，因为他们对母亲的暗示特别敏感。”劳拉·琼斯博士说到。

合著者朱迪思·米克博士说：“多年来，父母和临床医生都知道，在新生儿重症监护室，皮肤接触的重要性。现在，我们已经能够证明这有着坚实的神经生理学基础，这是一个令人兴奋的发现。”

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