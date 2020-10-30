新手妈妈深夜崩溃：“我是对宝宝最恶毒的人！”真相刺痛28万网友

最近，一位新手妈妈发帖分享自己产后的经历和心情，竟然称自己是“全世界对宝宝最恶毒的人”。这究竟是怎么回事呢？赶紧来看看吧~

1

“我应该是全世界对宝宝最恶毒的人”

谁能相信，这句话出自一个刚生完宝宝的妈妈之口？

而它确确实实出自一位母亲@居居妈妈的帖子。帖子里她记述了自己生产之后的经历和心情，给自己的评价是——全世界对宝宝最恶毒的人。

宝宝刚出生，护士抱到她面前让她亲一亲，她拒绝了。护士很惊讶：你还嫌弃你自己的宝宝？

生完宝宝第三个小时，亲妈强迫她吃10个鸡蛋，她不想吃，亲妈指责：你不吃怎么有奶喂宝宝？

产后第三天，亲妈又端来一大碗猪蹄汤，她向其解释医生说不可以喝。亲妈却满门心思都在宝宝身上。不喝怎么行！不喝就没奶，没奶就不配当妈。

看到这里，唐唐妈已是怒上心头。

妈妈又不是产奶的工具人！

产后第四天，她忍着痛用吸奶器吸出了一点奶，混合着她的血。亲妈只扔下一句“宝宝吃不了可惜了”。

很多看帖的网友也是被这个亲妈气得血压飙升。

丝毫不顾及产妇元气大伤的身体和起伏不定的情绪，打着为宝宝好的旗帜，各种指责数落，仿佛一切都是妈妈的罪过。

但凡哪里做得不到位，就是一顶“不配当妈”的帽子当头扣下。

谁也不是生来就会当妈的，还不是一点一点学来的。

产后那些日子里，不仅是新生宝宝需要照顾，新手妈妈更需要至亲之人的拥抱和安慰。

然而，在居居妈妈的帖子里，除了一味指责的亲妈，还有个猪队友老公。

宝宝出生第三天，打过疫苗哭闹不止，老公抱过去哄了一会儿就没了耐心，甚至口出恶言：“这个孩子真贱！”气得她掀开皲裂的乳头让宝宝吃奶。

宝宝出生第五天，她正在涂碘酒烤伤口，宝宝拉了很多大哭不止，老公自己不动手，嚷着喊着让她赶快去处理。

心情不好时，老公一口一个“神经病”。

而那一句“爸爸再也不会让别人伤害你了”，说句难听的话，唐唐妈看了都觉得恶心。

然而，真正令唐唐妈泪下的还是帖子最后一段：每每深夜，各种爱宝宝的人都睡了，只有我一个人照顾他。

口口声声爱宝宝的人，深夜之际酣然入睡，对孩子的哭声置之不理。只有这个“最恶毒”的妈妈，拖着虚乏的身子，打起精神独自照看他。

她真的不爱孩子吗？显然不是。

只是数月以来的疲惫，让她心力交瘁。当她为自己贴上“恶毒”的标签时，甚至连自己都不爱，如何有力气去爱孩子？

2

产后第一年，是妈妈最难熬的时光

有人以为女人生完孩子，就该理所当然承担起为人母亲的责任。

可是，一个女人的崩溃，最容易从此时开始。

产后脱发、乳头皲裂、胸部下垂、身材走形……这些后遗症很容易找上新手妈妈。

她们还要忍受日夜颠倒的作息、缺眠缺觉的困乏，这些牺牲，在旁人眼里只是为人妈妈的本分。

一旦宝宝有个什么风吹草动，饿着了、感冒了、磕磕碰碰了……一道道指责的目光恨不得将妈妈戳穿。

因为生理心理上的各种变化，产后妈妈很容易陷入抑郁情绪。有数据表明，一半以上的妈妈有情绪低落、悲观绝望、烦躁不安的抑郁情绪，其中10%-15%会发展为产后抑郁症。

患上产后抑郁症，是什么样的感觉？

一位不幸被产后抑郁击中的妈妈曾经这样描述：

她变得易怒，会突然爆发，哭得肝肠寸断；

对自己不满意，无法接受自己的丑态，却又无法改变；

变得不自信，很怕别人挑毛病；

开始怀疑生活的意义，厌恶自己；悲观绝望，想过离婚，想过死亡；

幸运的是 ，这位妈妈最终走了出来。回首那段时日，她将产后抑郁形容为一个不知道什么时候会冒出来的鬼魅。

然而有的妈妈永远迷失在那片孤独无依的荒野中……

2020年4月27日，长沙苏女士带着几个月大的女儿，从另一栋楼的顶楼跳下，当场身亡。

家属透露，苏女士疑似患有抑郁症。“之前有一点症状（抑郁症），但没想到有这么严重。”

很多人不理解，好好一个女人，怎么生个孩子，就“疯”了？

那大概是如下的情形，一点一点将她逼疯的吧！

是整天连轴转忙着孩子的屎尿屁，想让老公帮把手，老公却纹丝不动坐在沙发上玩手机：“我上了一天班，不比你累吗？”

是深夜刚合上眼，宝宝又哭了，只能强行撑开眼皮，抱起宝宝一圈一圈地走，一遍一遍地哄。

是偶尔外出散完心，回到楼下，想起嗷嗷待哺的幼崽，唠叨的婆婆，等着自己做饭的老公，默默垂泪，又深吸一口气，擦干眼泪，上楼去继续扮演贤妻良母。

女人一朝崩溃，男人会觉得不可思议：怎么这么突然？一点征兆都没有！

哪里是一点征兆都没有！明明在此之前，她已经无数次求援，无数次在深夜绝望痛哭，无数次强打精神。

能够熬过产后第一年的女人，大多都已无坚不摧。

3

老公的支持与参与

才是妈妈最大的精神支柱

2017年，一位二胎妈妈出院15天，在家中猝死。那时的她还在坐月子，死因是突发心跳呼吸骤停30分钟。

白发人送黑发人的女方父母，将女婿告上法庭。他们查看女儿手机里的备忘录和微信聊天记录后，认为是女婿的长期冷落和语言攻击，让女儿一直处于精神抑郁的状态，并导致心脏猝死。

这位妈妈的备忘录里，多次提及情绪：委屈、哭、抑郁、难过不开心……

而老公的反应是：嘲讽、责备、“你有病吧”、“神经病吧”……

她只想要那么一丢丢关心而已，显然，她没有从老公那里得到。

出事前几天，这位妈妈多次向丈夫求救。

如果那时候丈夫能够重视，及时带着她去医院检查，也许就能避免几天之后的悲剧了。

2017年5月26日19：18

邵青发信息给老公孙某：“你回来了没？我心脏难受，喘不过气”

孙某回复：“在外面有点事”

邵青文字：“你早点回来，我的心脏难受死了”

2017年5月27日00：00

邵青再次哭诉：“我的心脏都快疼死了，你还有心情在外面吃饭，我死活你管不管了，你绝对又出去找小姐了，家里个病人你不管，自己跑出去花天酒地的，有意思吗？”

近期，歌手GAI带着妻子王斯然参加了综艺节目《新生日记2》，两人狂撒狗粮，羡煞旁人。

GAI在妻子生产之后的表现，更是树立了一个知冷知热有担当的好老公形象。

分娩结束后，王斯然独自呆在产房里，其他人都去围观宝宝了，只有GAI看了一眼就默默走开：“我去陪然然了。”“我的幺儿在这里。”

王斯然一时间无法适应妈妈的角色，GAI也表现得十分理解，依旧把她当小女孩一样宠着。

给宝宝喂个奶还要被围观，王斯然对此很不适应。

GAI立刻挺身而出，跑去跟他妈说：“妈妈，她不喜欢，我们以后都不要看然然喂奶”。

担心妈妈不高兴，还耐心地解释：“妈妈，你不要不高兴，她是才当妈妈，她有点不习惯那种感觉。”

后来还跑去动员老爸，让他帮忙安抚妈妈。

这一番操作，可以称得上是教科书式做法了。

做完这些，他回到楼上，抱住妻子，跟她说：

“幺幺，我跟妈妈已经打好预防针了。

我说然然的激素水平有点不稳定，有时候她要发脾气，我们一家人要包容她。

妈妈原话是这样的，那是当然。你放心了乖乖，好吗。”

很多时候，妈妈不是脾气差，只是太累了。

这个时候，就需要老公站出来，陪着妻子一起面对，做她的后盾。

马伯庸@知乎曾对那些初为人父的爸爸说过，要多体谅一下你的老婆，你被剥夺的只是时间，你老婆被侵占的可是半个人生和健康，无论爸爸遭遇任何问题，妈妈都要乘以三倍。

也有男人面对崩溃的妻子，不知如何安抚。

那不妨从这些小事做起：

在妻子情绪低落时，主动抱抱她，说一声“你辛苦了”；

在她手忙脚乱的时候，手脚勤快些，给孩子洗洗奶瓶，换换纸尿裤；

在疲惫的夜晚，尽量承担起给宝宝喂奶、哄睡的责任，让她能够好好睡一会儿；

每天空些时间出来，陪她聊聊天，听她诉诉苦，一起吐槽几句。

其实她们要的也不多，只是一份支持，一份理解。

孤军奋斗的感觉太可怕，她会惶恐，会焦虑。

但是有人陪伴，她就会安心很多，勇敢很多。

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