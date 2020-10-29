李娜家的育儿只透露一条：有了孩子之后，有这种表现的老公都是渣男！

世界冠军带娃是啥样？赛场上辣么强大的她们，也会像我们一样崩溃吗？

冠军妈妈家也有育儿难题

最近，在《女人30+》节目中，网球世界冠军李娜开启了疯狂吐槽老公不干活，也不带娃的模式。

李娜说，当自己在厨房手忙脚乱的时候，客厅里两个孩子经常鸡飞狗跳地大声呼叫“妈妈~妈妈~”。

此时的你，不知道发生了什么，赶紧放下手中的菜刀，急急忙忙地跑出厨房。而这时，却看到老公翘着二郎腿，悠闲地坐在沙发上玩着手机。

面对这样的场景，相信每一个妈妈都会有一股无名怒火。而且那火头，真是“蹭”的一下就窜到了头顶！

李娜，一个杀气四方的世界冠军，也毫无例外！

面对孩子吵闹，丈夫的无所作为，也是火冒三丈：“我是养了三个孩子吗？有些事情爸爸也是可以帮忙的！”

面对李娜的质问，老公却只是敷衍的说了句，“对，听妈妈的话。“

明明是希望老公帮忙分担家务，或者照顾孩子。可没想到，人家又把吵闹的孩子推给正在忙碌的自己。

听完李娜的采访，很多妈妈也是感同身受吗，并纷纷开启了吐槽模式：

“还真是同一个世界， 同一个老公。”

“对孩子不管不问的老公，都是不折不扣的渣男！”

“为什么孩子每次都叫妈妈，就不能喊爸爸吗？”

“婚后的男人天塌了都不管，不婚不育保平安！”

……

说实话，当今社会赋予女人的角色实在是太多了。她们必须要像超人一样，事事兼顾。

作为儿媳，要孝顺公婆，逢年过节送礼不能有所偏袒自己的爹妈。

作为妻子，要在老公下班前，准备好饭菜，同时还要承担一定的家庭开支。

作为妈妈，得时时刻刻把娃放在第一位，只要孩子一闹就要有求必应。

……

只有渣男，才让妈妈做超人

还记得以前看奇葩说，里面有一个很有意思的辩题：妈妈是超人，到底是不是一种赞美？

辩手詹青云一句话，让不少妈妈都泪目——“为什么妈妈要做超人，为什么爸爸只是人。”

在大众的观念中，妈妈必须做到90分以上才是正常的，而爸爸只需要做到60分，就值得表扬了。

这个社会，似乎向来都对女人充满了敌意。

在公婆的眼中，必须要出去工作，这样才能给老公减轻经济压力。

在老公的眼中，得上得厅堂下得厨房，这样才配得上贤妻良母的形象。

在孩子眼中，最好还能挤出时间练个瑜伽，化个淡妆，周末陪他们搞个烘焙，做个手工，这样才算“完美”妈妈……

当然，在完成这些标准时，你还不能叫苦喊累，更不能有所抱怨，不然就会被“渣男”老公说矫情：

谁家的老婆不上班，谁家的老婆不做饭？

哪个当妈的不是这样过来的？

孝顺公婆，难道不是天经地义的？

……

相对于妈妈，“渣男”们对自己的要求就松多了，他们好像只要能赚钱就行。

还记得《做家务的男人》综艺中魏大勋一家吗？

虽然节目中并没有刻意做“家庭分工”的热门话题，但当时看的时候，很多女性还是气不打一处来。

魏大勋的妈妈，中国千万妈妈的缩影，任劳任怨。一个人围着厨房餐桌忙前忙后，即使边洗菜做饭，还要念叨儿子的衣服没洗。

魏大勋这会儿真的很忙吗？并不是！几乎每一个镜头，都是和爸爸一起躺在沙发上看电视，爷俩对妈妈的忙碌视而不见。

若不是因为当年魏爸爸对家务的“事不关己”，怎么会有了魏大勋如今的“高高挂起”？

试问，这样的魏大勋，如果在婚后依然能承担起一个好丈夫的角色吗？

当然不会！

其实，并不是每个妈妈，原本都是女强人。以前的我们，也是被父母捧在手心的小公主。有人不会做饭，有人怕黑，有人手无缚鸡之力……但当我们成为妈妈那一瞬间，便立刻成为了超人。

为母则刚，成为超人妈妈本没有错！但真心希望妈妈们不要角色超载，更不要负重而行。

如何让爸爸主动参与带娃？

育儿和婚姻都不是一场独角戏，而是一场双人舞，必须需要爸爸参与进来。

1.妈妈学会适当放手

其实在管孩子这件事情上，妈妈有多鸡血，爸爸就有多冷漠。很多甩手掌柜爸爸，也是妈妈一手造成的。妈妈们总担心爸爸粗枝大叶，照顾不好宝宝，所以事事都亲力亲为。

没有人天生就会做妈妈，就像没有人会天生做爸爸一样。如果不给爸爸一个实践的机会，那就别抱怨他不会带娃。

2.父母分工明确

很多妈妈白天上班，下班急急冲回家，吃饭洗漱，陪孩子作业，结束后就九点多了。然后再监督孩子洗漱，睡前陪读，等孩子睡了，也十点多了！没有自我，没有娱乐……

养孩子是父母共同的责任，不管是喂养还是教育。建议夫妻二人提前商量下各自的分工，让爸爸从小事入手，慢慢学习如何带娃。

这样一来，不但可以主动让宝爸替自己分担，也可以让他参与到宝宝的成长过程。

3.多些鼓励和肯定

不得不说，在照顾孩子这件事情上，很多宝爸的确没有宝妈有天分。

这种情况下，宝妈要耐心指导，并适时地给予鼓励。如果爸爸在育儿过程中受到鼓励和夸奖，自然也会当成一种享受。

其实，像李娜和魏大勋家这种生活场景，几乎每个家庭都在上演。不过，男人们见却怪不怪。

可是，如果一代代这样继续下去，不但孩子们感受不到父爱，废柴男人也会成为一个死循环！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)