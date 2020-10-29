混搭辅食会毒害健康，家长一定要警惕！

在给宝宝吃辅食时，相信宝妈们都会注重食材的多样性，力争让孩子的饮食尽可能多元化。

出发点是好的，但是事实上，有些食材是不能混搭的，否则不仅无法让宝宝补充到营养，反而会损害他的身体健康。赶紧来了解一下：

♦ 这几样辅食不能搭cp，对健康不利！

大家在给宝宝做辅食时，以下这些食材不能混搭：

1.韭菜和菠菜

虽说菠菜的蛋白质含量较高，韭菜也具有温阳补肾的作用，但两者都是流食性蔬菜，有润肠通便的功效。两者混一起给宝宝吃太多，很容易导致孩子腹泻。

2.萝卜和胡萝卜

有的妈妈给宝宝做辅食时，喜欢将胡萝卜和其他萝卜做成泥糊给宝宝吃，以为反正都是萝卜，放在一起吃更有营养。殊不知，胡萝卜不能和其他萝卜一起吃。

胡萝卜中含有一种酵素，能够破坏维生素C，如果和其他萝卜一起使用，容易导致维生素C流失。

3.豆腐和竹笋

豆腐中含有大量植物蛋白、钙等营养元素，有利于宝宝的生长发育。而竹笋富含胡萝卜素、蛋白质、氨基酸等营养物质，能够帮助肠道蠕动，促进消化。两者都很有营养，可是不能放在一起食用，否则会破坏彼此的营养元素。如果给宝宝吃得过多，还有可能生成结石，影响身体健康！

4.鱼肉和水果

鱼肉富含蛋白质，对宝宝大脑发育很有利。水果营养又美味，能增强身体抵抗力。但这两种食材不能一起给宝宝吃。含有鞣质的水果和含有蛋白质的鱼肉一起吃，会刺激口腔粘膜，生成一种不易消化的物质。如果吃得太多，还会引起腹泻、呕吐等不良反应。

因此，在给宝宝吃辅食时，一定要错开鱼肉和水果的食用时间，以免让宝宝感觉不适。

5.西红柿和猪肝

猪肝具有补血作用，而西红柿富含维生素C，能够促进宝宝的新陈代谢。有不少宝妈喜欢做西红柿猪肝汤或西红柿猪肝泥给宝宝吃。其实，这样做会使西红柿的营养大量流失。

西红柿加热后本身容易使维生素C发生流失，如果和猪肝一起加热，猪肝中的铁和铜会加快流失速度，导致西红柿的营养价值大幅降低。所以，大家一定要把这两种食材错开。

♦ 辅食该怎么搭配？记住这些要点

那么，辅食该如何科学搭配呢？大家除了要注意以上禁忌外，可以在辅食中加入两三种不同颜色的食材，从而帮助宝宝生长发育：

1.绿色食材

绿色食材中维生素和纤维素含量较高，可以帮助肠道蠕动，呵护肠胃，促进宝宝健康发育。

2.红色食材

红色食材一般含铁量较高，还含有大量蛋白质、氨基酸、维生素，有助于预防贫血，帮助宝宝增强视力和免疫力。

3.黄色食材

黄色食材含有维生素、蛋白质、膳食纤维等营养元素，可以帮助宝宝舒缓情绪外，还具有保养脾胃、促进消化等优点。

4.白色食材

白色食材除了富含铁、钙、磷等微量元素外，还含有大量蛋白质，具有润燥清热之功效，可以有效改善宝宝呼吸道情况。

5.黑紫色食材

这类食材不但含有矿物质和维生素，还富含不饱和脂肪酸，对提高宝宝智力很有帮助。

♦ 这些食物很适合做秋冬辅食，赶紧来pick~

1.选用高热量、高蛋白的食物

天气寒冷，这个时候如果给宝宝添加高蛋白、高热量的食物，那么就可以帮助宝宝抵御寒冷，增强抵抗力，预防生病。豆制品、奶、蛋类、肉等都是不错的选项，既容易消化，食用后还能帮助宝宝保暖。

2.准备黄绿色的蔬菜

黄绿色的蔬菜富含维生素A和B2，可以给宝宝多准备黄绿色蔬菜。

3.含有维生素D的食物

现在日照时间比较短，如果这个时候宝宝不及时补充维生素D，那么就容易耽误长个，甚至可能会引起佝偻病。所以，要记得给宝宝吃含维生素D的食物，比如三文鱼，虾，鸡蛋，蘑菇等等。

4.水果

冬天还要记得给宝宝吃水果哦，这样可以提高维生素C的摄入，也能有效防止呼吸道感染疾病。

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