让孩子学乐器，居然对大脑有这么多好处！

神经科学家发现了新的证据，学习演奏乐器可能对大脑有好处。受过音乐训练的儿童在注意力和记忆力方面表现更好，在与注意力控制和听觉编码相关的大脑区域有更大的激活，而执行功能与提高阅读能力、更高的弹性、更大的创造力和更好的生活质量有关。

这些结果发表在神经科学前沿期刊上。

受过音乐训练的儿童在记忆上表现得更好

智利教皇天主教大学和智利德萨罗罗大学的小提琴家和神经科学家利昂尼·考塞尔（LeonieKausel）博士领导的一个研究小组测试了40名10-13岁智利儿童的注意力和工作记忆。

其中的一组20人演奏一种乐器，并至少有两年的课程，每周至少练习2小时，并经常公开演奏。另外20名对照儿童，除了学校课程外，没有受过音乐训练。

通过先前开发和验证的“双峰（听觉/视觉）注意和工作记忆（WM）任务”来评估他们的注意力和工作记忆。在这项任务中，考塞尔等人用功能磁共振成像（fMRI）监测儿童的大脑活动，检测脑内血流的微小变化。

两组反应时间无明显差异。然而，受过音乐训练的儿童在记忆任务上表现得更好。

音乐训练增加了大脑活动

“我们最重要的发现是，两种不同的机制似乎是音乐训练儿童在注意力和记忆任务中表现更好的基础。其中一个支持更多领域的一般注意机制，另一个支持更多领域特定的听觉编码机制。”利昂尼·考塞尔博士说到。

在这里，领域”是指大脑如何对感觉模态（如热，声音或光之类的感官）进行编码，而特定领域一般的意思是只有一种或一种以上的感觉形式，“机制”是指发生的神经化学过程。在受过音乐训练的儿童中，这两种机制似乎都能改善其功能。

对于特定领域的机制，更活跃的大脑区域包括额叶下回和边缘上回-位于大脑前部和中央前部，这两个区域都是所谓的“语音回路”的一部分，这是一个工作记忆系统，参与听觉处理，建立听觉-运动联系，声调和言语听觉工作记忆。

对于领域的一般机制，一个更活跃的大脑区域可能是额顶叶控制网络，这是一个由各种大脑区域组成的大规模网络，处理执行功能、目标导向和认知要求高的任务。

考塞尔等人认为音乐训练增加了这些大脑网络的功能活动。

研究的具体过程

研究的具体过程是，考塞尔等人要求参与者集中注意一对刺激中的一个或两个，或都不刺激：一个视觉抽象人物和一个简短的旋律，同时呈现4秒（“编码阶段”）。

2秒后，他们要求被测试者通过“是/否”识别任务来回忆起这两个过程（“内存检索阶段”）。他们还测量了响应和反应时间的准确性。

功能磁共振成像是一种非侵入性技术，可实时测量大脑活动：流向某个区域的血流量增加意味着活动增加。为了确定与关注有关的活动，考塞尔等人从“主动”试验（即当儿童注意听觉和/或视觉刺激）中获得的功能磁共振成像数据减去从“被动”试验（即，当儿童被动观察双峰刺激，而没有记忆回忆任务）获得的fMRI数据。

由此，他们可以识别与注意力和记忆编码相关的大脑区域，这些区域在编码阶段被激活。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)