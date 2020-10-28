早产儿被宣告死亡，数小时后停尸房传来哭声……

据墨西哥《千年报》报道，10月21日，墨西哥一名早产男婴在出生后被医生宣告死亡。随后，孩子被送往停尸房的冷柜里保存。大概6小时后，孩子的爸爸听到停尸房里有婴儿的哭声，便赶过去查看情况，结果发现孩子居然还活着。

23周孕妇紧急生产，孩子一出生就被宣告身亡

10月21日凌晨，一名怀孕23周的女子来到普埃布拉市的拉玛格丽塔地区总医院就医。因为情况紧急，医生决定让婴儿提前出生。

医生告诉这名女子和她的丈夫，生下的是一名男婴，但孩子已经死亡。随后，医生开具了死亡证明。夫妻俩悲痛万分决定将孩子安葬，孩子的尸体则先保存在医院停尸房的冷柜中。

太平间传来婴儿哭声，爸爸惊现孩子还活着

孩子的爸爸米格尔·安赫尔·弗洛雷斯在接受媒体采访时，说：“当时是司机听到停尸房里有婴儿的的哭声，怀疑孩子还活着。但我告诉他，孩子凌晨4点就已经确认死亡了，现在是上午10点，孩子不可能在6小时后活过来。”但是，米格尔还是来到停尸房的冷柜查看情况。他打开冷柜发现，孩子还活着正在放声哭泣。

米格尔表示，当他发现孩子还活着时，马上拿出手机拍摄，想要告诉妻子。从拍摄的视频中可以看到，一名裹在毯子中的男婴正在哇哇大哭，一旁传来米格尔的声音：“我在这里，我是你爸爸，一定要坚持住，宝贝。”

保险协会将展开调查，孩子正在NICU接受治疗

10月22日，墨西哥社会保险协会代表团发声明称，他们将展开调查，确认医院是否要为此事负责。同时该代表团表示，将给这名早产男婴提供必要的医护服务。

由于出生时间过早，孩子的身体状况较差。代表团在声明中表示：“目前，孩子正在医院的新生儿重症监护室接受治疗。”

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