宝宝手脚冰凉怎么办？除了添衣，还要补它！

不少父母发现，宝宝明明穿了很多衣服，可小手小脚摸上去还是凉凉的，这究竟是怎么一回事呢？很多人认为，宝宝手脚冰凉应立即添加衣服。其实，宝宝手脚冰凉还有其他原因。今天我们来说一说宝宝手脚冰凉的那些事儿。

体虚宝宝容易出现手脚冰冷

手脚冰凉大多是血管末梢循环不畅所引起，常常发生在贫血或体虚的宝宝身上。通常而言，手脚冰凉主要是血管变细、自律神经的功能调节不畅所致。再加上肩膀、手指、膝盖、脚趾等部位活动较多、脂肪少、血管较少，热量容易丧失，更容易感到寒冷。

宝宝手脚如果长期受寒，很容易长冻疮，感觉很不舒服。

解决手脚冰凉，关键在于多补铁

宝宝手脚冰凉，其实是末梢循环差引起的，也就是血液循环不畅引起的。简单来说，手脚冰凉的宝宝大多患有贫血。发生这种情况，大家要及时给宝宝补铁。日常饮食要注意以下两点：

1.多吃能够加快血液循环的食物

能够促进血液循环的食物有很多，比如豆腐、菠菜、芝麻、辣椒、大蒜、新鲜鱼类、咖喱、花生、青葱等。除了以上这些食物，大家还可以给宝宝吃牛肉、羊肉等高热量食物。

2.多吃含铁量较高的食物

大豆、菠菜、香菇、蛋黄、牛羊肉、鱼、廋肉、韭菜、黑木耳、动物肝脏、动物血制品都是富含铁元素的食物，大家要让宝宝多吃一些。吃的时候要注意荤素搭配，这样有助于铁元素的吸收利用。

手脚冰凉的宝宝免疫力较低，体质较差，稍不注意就会受凉生病。天气寒冷，寒邪入体后很容易让宝宝患上呼吸道疾病。

让宝宝保持手脚温暖的正确方法

除了在饮食上要多补铁外，在日常生活中可以用以下这些小妙招帮助宝宝保持手脚温暖：

1.适当穿衣

冬天天气寒冷，宝宝的贴身内衣最好选择透气性、保暖性、吸湿性较好的棉织品。外衣可以稍微宽大一些，这样可以让气血保持通畅，手脚既暖和又舒适。带宝宝外出时，大家要给他穿上大衣，戴好帽子和手套，脚上穿厚袜子和防滑保暖鞋。

需要注意的是，宝宝穿衣不能过紧、过多，以免妨碍宝宝的正常活动。

2.经常运动

运动能够加快体内血液循环，排出体内寒气。因此，即使冬天天气再寒冷，大家也要坚持带宝宝出门活动，比如玩球、做游戏、快步走、小跑等。对于刚学会走路的小宝宝，大家可以拉着他的双手在地上蹦跳，这样也能加快血液循环，保持手脚温暖。

3.经常搓手搓脚

给宝宝搓手时，大家要在他的手心手背适度用力，反复进行揉搓，使其双手发热。给宝宝搓脚时，也是用同样的方法进行反复揉搓，脚部温热即可停止。

大家在搓脚时，要特别注意脚心“涌泉穴”的按摩，按摩这个穴位有加快血液循环、疏通经络的作用。宝宝脚暖和，全身就会暖和起来。

4.晚上要洗脚

晚上睡觉前，用热水给宝宝洗脚有助于保持温暖。请注意，水温应保持在45-50℃之间，水量要把整个脚部全部淹没，控制在3-5分钟为宜。

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