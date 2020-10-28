童年受过虐待的女童，长大后更容易有健康问题！

佐治亚大学的一位科学家最新研究表明，在幼年时受到虐待的女孩比受到虐待的男孩或没有经历过虐待的儿童表现出更高的炎症水平。这一发现可能预示着中年的慢性心理和生理健康问题。

由心理学家凯瑟琳·埃里希领导的这项研究是第一次研究儿童时期虐待与轻度炎症之间的联系。

受虐儿童炎症水平高

炎症在许多老年慢性疾病如糖尿病、心血管疾病、中风、肥胖症以及心理健康方面起着重要作用，研究结果表明，创伤经历会产生更大的直接影响。

“我们和其他人推测，免疫系统的某些东西正在校准，特别是在儿童时期，这可能会使人们走上加速健康问题的长期轨道。令我震惊的是，我们在开发的早期就可以看到这些影响。我们的研究强调的是，即使在儿童早期，我们就可以看到相当一部分儿童的炎症水平达到心脏病“中等风险”。这是从公共卫生的角度考虑的，这表明这些儿童可能比未受治疗的同龄人更早地面临重大健康问题的风险。”凯瑟琳·埃利希指出。

儿童期虐待对女孩来说影响更大

这项研究的参与者包括155名8-12岁的低收入儿童，他们参加了为期一周的日间夏令营。样本的种族差异很大，包括受虐儿童和非受虐儿童。

研究人员利用公共服务部关于家庭虐待经历的记录，获取了儿童遭受虐待的详细信息。记录在案的儿童经历包括忽视（55%）、精神虐待（67%）、身体虐待（35%）和性虐待（8%）。许多儿童经历了不止一种类型的虐待，35%的儿童在多个发展阶段都经历过虐待。

研究小组使用儿童的非禁食血液样本测量了五种轻度炎症的生物标志物。

结果显示，儿童期虐待对女孩来说，与儿童晚期更高程度的轻度炎症有关。多次受虐或多次接触的女孩炎症程度最高。女孩在5岁之前，在生命早期被虐待时，炎症加剧的风险最大。

在这项研究中，男孩遭受虐待并没有反映出更高的炎症水平，但埃利希警告说，如果没有针对男孩的额外研究，就不要下定论。

“不过，有个问题是，这些变化是由于发育时间的差异造成的吗？”她说。”我们知道女孩在生理和身体发育方面比男孩成熟得快。如果我们在两年后对这些男孩进行测试，我们会发现与女孩相同的炎症模式吗？”

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