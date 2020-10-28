怀孕后严禁吸烟，电子烟也不行！

根据一项已知的产前尼古丁对婴儿影响的研究，电子烟可能不是怀孕期间吸烟更安全的替代品。

孕期吸电子烟/香烟会令宝宝出现反射异常

英国达勒姆大学的心理学家发现，孕期吸电子烟的母亲其婴儿表现出与母亲吸食传统香烟的婴儿相似的反射异常。

反射异常可能包括婴儿不会用手抓手指，或者如果支撑脑袋的手突然被拔出，婴儿不会受到惊吓。这可能意味着大脑发育受损的迹象。

研究人员说，他们的研究结果对有关孕期使用电子烟和安全性的政策指导方针有重要意义，因为目前很多人认为电子烟是一种减少吸烟危害的方法。

他们建议，需要对电子烟对婴儿的潜在影响进行更多调查，并表示，减少危害的唯一安全方法是在怀孕期间不吸烟，无论是传统香烟还是电子烟。

他们的发现发表在《临床医学杂志》上。

吸烟会导致婴儿的自我调节能力和运动成熟度低

对于怀孕的吸烟者来说，电子烟通常被认为是危害较小的香烟替代品，因为它们不会产生像一氧化碳这样的毒素，但它们确实含有尼古丁。

达勒姆的研究观察了83个一个月大的婴儿的神经行为结果，其中44个婴儿的母亲在怀孕期间不吸烟，29个吸烟，10个吸烟。这些婴儿都至少在怀孕37周后出生。

总体而言，研究人员发现，在怀孕期间吸烟的母亲和根本不吸烟的母亲所生婴儿的出生体重、怀孕期和头围没有明显差异。

然而，与不吸烟者的婴儿相比，在子宫内接触尼古丁的婴儿，无论是香烟还是电子烟，都有更多的异常原始反射，自我调节能力也略有下降。

婴儿的自我调节包括抱着婴儿时的自我放松、哭闹后的安慰程度、自我安静技能和手到嘴的动作。表现出较少自我调节能力的婴儿通常更易怒，难以自我安慰或被他人安慰。

这项研究还发现，尼古丁的含量越高，婴儿的运动成熟度越低，比如抱着孩子时，孩子会软弱无力或僵硬。

研究人员承认，虽然他们研究中的样本量很小，但他们的发现确实有力地表明，吸烟电子烟导致的尼古丁接触可能对胎儿发育有害，因此呼吁开展更多的研究。

电子烟和香烟都含有大量尼古丁

研究报告的主要作者、达勒姆大学心理学系的博士研究人员苏珊娜·弗洛格特说：“尼古丁会对中枢神经系统造成广泛的负面影响，随后会影响大脑的发育，动物研究表明，尼古丁对大脑的破坏性影响。

“尽管电子烟可能比香烟让母亲接触到的毒素更少，但考虑到电子烟消费中尼古丁的不受控制的数量以及产后对胎儿的影响，我们认为不应鼓励母亲在怀孕期间使用电子烟。”

“需要对电子烟对胎儿的潜在危害进行更多的调查，以便卫生专业人员能够为妇女提供一个更明智的选择，减少怀孕期间的危害。”

不推荐用电子烟作为香烟的替代品

“不应鼓励母亲在怀孕期间使用电子烟，而其他形式的尼古丁替代疗法需要研究与神经行为结果的关系。”达勒姆大学心理学系教授Nadja Reissland说到。

“使用电子烟并不是没有风险的，单独使用尼古丁也不是相对无害的，但事实上，它会对婴儿产生影响。”

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