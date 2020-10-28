又想吃又想瘦，产后试试这么吃~

生完孩子后，是不宜忌嘴减肥的，毕竟身体需要康复，奶水需要营养，但这个时候完全可以通过饮食来达到减肥的目的。那么新妈妈们可以吃什么食物呢？哪些食物会让新妈妈们越吃越瘦呢？赶紧来看看：

胡萝卜

胡萝卜里有一种重要的成分β-胡萝卜素，这个成分进入人体后会转化成维生素A。维生素A是脂溶性维生素，易于人体吸收，而且在强身健体和健康瘦身方面也具有一定的作用。烹饪胡萝卜时可以清炒，也可以榨汁，新妈妈可以根据自己喜好的方式烹饪。

西兰花

西兰花含有胡萝卜素、维生素C、维生素A等多种人体需要的营养元素，被人们称为“蔬菜皇冠”。新妈妈们可以吃凉拌西兰花或者炒西兰花，经常吃有利增强皮肤抗损害能力，保持皮肤弹性，也有利消除有害的自由基，对于新妈妈们瘦身也有帮助。

大豆

大豆含有丰富蛋白质但脂肪含量低，新妈妈吃些大豆有利健康减肥。不过需要注意的是应该吃天然大豆而非大豆制剂保健品。

猕猴桃

猕猴桃被称为“维C之王”，因为它含有丰富的维生素C，能够抑制黑色素沉淀，可以淡斑。另外，猕猴桃也含有果酸。所以新妈妈们经常吃猕猴桃有利减肥，也可以美容。

海带

海带被人们称为减肥和美容圣品。它含有岩藻多糖和胶质，有利于促进肠道蠕动，帮助排出体内毒素和多余油脂。而且海带热量也少，因此新妈妈们适当吃些既美容又瘦身。

三文鱼

三文鱼含有omega-3不饱和脂肪酸，有利滋润肌肤，去除皱纹、增强抗氧化作用，延缓肌肤衰老……而且三文鱼含有的是不饱和脂肪酸，所以新妈妈食用后转化为堆积脂肪的可能性降低。所以新妈妈们吃些三文鱼既能美肤也能控制体重。

蜂蜜

蜂蜜可以促进皮肤新陈代谢，可以防止皮肤干燥，增强肌肤活力，新妈妈们吃点蜂蜜对于提高颜值有帮助。另外，蜂蜜主要成分是葡萄糖和果糖，它们转化为累积脂肪的可能性低，一般都转化为能量。同时，吃蜂蜜还有利肠道蠕动。

西红柿

西红柿富含果胶等食物纤维，吃西红柿会容易产生饱腹感，从而减少主食的摄入，有利减肥。另外，西红柿还可以吸附体内多余的脂肪并促进肠道蠕动，有利新妈妈们瘦身。

注意，产后不可过度减肥，否则不利身体恢复，也不利于奶水的产出。

孩子学习成绩好，引导很重要。如果只是一味的打骂，反而还会造成孩子逆反心理，加速成绩下滑，得不偿失。

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