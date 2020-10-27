女童被养父母逼迫跳蹦床，最终因高温脱水而亡

据英国《每日邮报》报道，近日，美国得克萨斯州一对夫妇被警方逮捕。警方指控这对夫妇逼迫8岁女儿在43℃的高温下一直跳蹦床，导致其重度脱水不幸身亡。这起案件曝光后，当地民众纷纷炮轰这对夫妇。

（被害女童）

夫妻俩遭警方逮捕，被控杀害8岁养女

据了解，这起案件发生在得克萨斯州边境城市奥德萨。这对夫妇丈夫名叫丹尼尔·施瓦兹，现年44岁，妻子名叫阿什利·施瓦兹，现年34岁。10月12日，当地警方逮捕了丹尼尔和阿什利，并指控他们在6个星期前杀害了8岁女儿杰琳。

据警方透露，8月30日，他们接到报警称有一名8岁女童昏迷不醒，随后派人赶往现场。警察和急救人员赶到丹尼尔家中发现，杰琳的呼吸已经停止，经过一番急救后仍无济于事，便当场宣布孩子死亡。随后，警方开始调查杰琳死亡的原因。

据当地电视台报道称，杰琳的法定监护人是丹尼尔和阿什利夫妇，但不是他们的亲生女儿。

（女童养母）

女童被罚跳蹦床，事发时气温高达43℃

10月11日，警方终结此案的调查，认定丹尼尔和阿什利是导致杰琳死亡的罪魁祸首。丹尼尔夫妇随后被警方逮捕，并被指控犯有谋杀罪。

警方在发布的新闻稿中表示，他们调查后发现，事发当天，杰琳遭到养父母的惩罚，被强迫不停跳蹦床。“这对夫妇不准杰琳吃早饭，还强迫她一直跳蹦床，不许停下来。”

据悉，事发当天的气温高达43℃，调查人员估计，当时地面温度在66℃以上。尸检报告显示，杰琳死于重度脱水。

2019年，丹尼尔夫妇曾带着养女杰琳去黄石公园游玩，丹尼尔还将照片发布在自己的facebook上。从照片上可以看到，杰琳和养父母站在一起笑得很开心，看上去关系也很亲密。没想到半年后，杰琳竟然被养父母惩罚致死。

至于丹尼尔夫妇是否还育有其他孩子，警方发言人没有透露。

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