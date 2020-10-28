双11友情提示，这种宝宝保暖内衣真不能买，危害大！

双11预售已经开启，你的购物车都加满了吗？相信很多宝妈都开始屯宝宝冬季用品了，其中保暖内衣就是个大热门。这种加绒加厚的内衣官方宣传是具有亲肤不冰冷、保暖效果好等优点，再加上双十一各种优惠，简直是太吸引人了！

but，理想很美好，现实很残酷。事实上，这种加绒加厚款内衣真不适合小孩子，危害可不小，具体我们接着往下看：

♦ 加绒内衣并不适合给宝宝穿

其实，这种加绒加厚的保暖内衣里料就是海狸绒、不倒绒、黄金绒等常见绒毛。这些绒毛的主要成分是聚酯纤维，含量超过93%，有的甚至达到100%。

给大家简单做个科普，聚酯纤维是由二元醇和二元酸缩聚而成的聚酯经纺丝形成的合成纤维，也就是人们常说的“涤纶”。“涤纶”这种材料具有很好的尺寸稳定性、耐皱性和弹性，绝缘性能也不错，用途很广，常常被用于服饰面料。

虽然“涤纶”面料优点多多，但它有一个很大的缺点，那就是吸汗透气性差。身体散热后，热量汇聚在身体和衣服之间无法散发出去，让人很难受。尤其是出汗后，汗液不能被衣服吸收，一直停留在皮肤表层，倘若再被冷风一吹，就很容易受凉感冒。对于活泼好动的宝宝而言，穿加绒内衣并不合适。

另外，聚酯纤维的绒毛和皮肤摩擦后容易产生静电，导致宝宝出现皮肤红肿、过敏、瘙痒等问题。这也是宝宝不适合穿加绒内衣的原因之一。

♦ 给宝宝挑选内衣的正确姿势

给宝宝挑选内衣，可从款式和材质两方面入手：

· 款式

根据宝宝不同的月龄，选择不同款式的内衣：

（1）0-6个月：绑带式和尚袍

这个月龄的宝宝软萌萌的，给他穿脱衣服时要小心。宝宝穿这种绑带式和尚袍，可以最大限度地伸展衣服，穿衣也很便捷。而且，绑带式设计能够有效减少衣物配饰对宝宝身体的刮蹭和摩擦，防止发生不必要的伤害。

（2）6-12个月：纽扣式开衫

6个月后，宝宝开始学会翻身、爬行、独坐等技能，不愿意再乖乖地让父母给他穿衣服了。给宝宝穿衣服是越来越难了，因此在这个阶段给他穿纽扣式开衫就更合适。

纽扣式开衫的扣子比绑带更容易扣紧，在几秒钟内就可以快速穿上衣服。特别是在冬天，快速穿衣就很重要，穿衣太慢有可能会让宝宝受凉哦~

（3）1岁以上：肩扣式内衣

年满一岁的宝宝已经慢慢学会了走路、跑跳了，要比婴儿时期更加强壮。此时，可以给他穿肩扣式内衣。这种内衣保暖性和防风性较好，宝宝在活动玩耍时不容易受风。

· 材质

宝宝的内衣，建议大家最好选择纯棉材质。棉质衣服透气性和吸汗性较好，能够让宝宝的身体保持干爽，而且保暖性能也不错。两者相比较，棉质内衣比加绒内衣更适合给宝宝穿。现在市面上有莫代尔、竹纤维内衣，既柔软有舒适，也可以给宝宝穿。

内衣推荐：包屁衣，宝宝冬天肚脐不受凉

宝宝穿分体内衣，常常会发生这样的情况：爸爸妈妈将他抱起或者宝宝高举双手时，衣服会往上“跑”，露出腹部和肚脐。这样一来，不管衣服保暖性再好，宝宝还是容易受风着凉。这里给大家推荐包屁衣，也被称为三角哈衣。这种内衣的末端的前后都有扣子，扣子在宝宝裆部扣紧，这样不管衣服怎么缩，都不会让小肚子露在外面。

可以在网上搜一搜，不管是纽扣、绑带、肩带的都可以找到，适合不同年龄段宝宝穿着。

♦ 冬天怎么给宝宝穿衣，一图让你看懂

经常出入室内室外，接触的空气温度有所差异，宝宝动静不同，体温也会有所变化。所以，相对灵活的“洋葱穿衣法”更适合宝宝。

所谓洋葱穿衣法，就是像洋葱一样层层穿搭。内层穿透气吸汗的薄款内衣，中层衣物负责保暖，最外层则防水防风，可以更好得适应天气变化。

按照这个法则，一方面宝宝足够温暖，另一方面在室内室外运动前后也方便穿脱。

具体穿几件、怎么穿，我们接着往下看。

1.三个月前的小月龄宝宝，比大人多穿一件；3个月以后的宝宝，比大人少穿一件；1岁以上的宝宝，体温调节能力基本和大人一样了，可以参照大人一样穿衣服。

2.贴身的内衣，最好选纯棉材质，透气又吸汗；太厚的内衣，不利于吸汗排汗。

3.内衣外面可以穿件保暖背心，保护肩背和腹部等容易受凉的部位。

4.如果还是不清楚的话，可以参考下这个穿衣公式。

每种款式的衣服都有一个对应的温度值：

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