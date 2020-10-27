1岁开吃盐！怎么吃？吃多少？详细解读来了

关于宝宝什么时候可以吃盐，这个答案目前都比较统一，也就是一岁后。

那么宝宝一岁后是不是就可以像大人一样吃盐了呢？当然是不可以的哦，一岁后宝宝虽然对盐解禁了，但是也有很多讲究的。到底一岁后宝宝该怎么吃盐？吃多少盐？下面这篇文章就来为大家详细解读：

1岁后要不要加盐？

1岁后，宝宝对饮食的要求变高了，不再是爸爸妈妈喂什么就吃什么了。面对清淡饮食，他们往往表现得不喜欢了，甚至会产生厌恶情绪。

其实，对于一岁的宝宝，育姐的建议是不要主动给孩子加盐，如果宝宝想吃有点味道的食物，那么就少量加盐。

在我身边，确实有宝宝到了一岁半甚至2岁都能够坚持无盐饮食，父母的这种坚持其实对孩子来说是一种无形的保护。

如果你家宝宝已经接触了大人食物，接触到了盐，对有味道的食物更感兴趣，甚至不愿意再吃原味食物时，那么不妨就稍微添加点盐，改变一下口味，会让宝宝变得喜欢吃饭。

但是，千万千万不要在宝宝食物中添加味精、鸡精、酱油等调味品。这些调味品不但含有盐，还含有大量添加剂，长期摄入肯定会对宝宝的健康成长不利。

让宝宝吃多少盐合适？

那么，宝宝吃多少盐合适呢？宝宝不同年龄段对盐的摄入量是有不同要求的。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》，6个月到6岁宝宝盐的摄入量有比较明确的参考值：

6-12个月宝宝：0.9克/天

对于6-12个月的宝宝而言，每天需补充350毫克的钠（相当于0.9克食盐）。奶类和辅食中含有人体必需的钠，因此，这个阶段的宝宝通常通过日常饮食就可以摄入充足的钠，满足生长发育所需。

1-3岁宝宝：1.8克/天

1-3岁宝宝每天需摄取700毫克的钠（相当于1.8克食盐），是6-12个月宝宝的两倍。但一般情况下，宝宝也可以从日常饮食中获取，比如主食、奶类、绿叶蔬菜、水果、肉类等等。所以，有研究表明，宝宝3岁前不建议添加钠盐，这样可以让他更好地品尝食物的天然味道，同时降低将来患心脑血管疾病和高血压的风险。

4-6岁宝宝：2.3克/天

4-6岁宝宝每天的钠元素的摄入量是900毫克（相当于2.3克盐），除了食物中含有的钠，需要通过盐来获取的钠并不多，只需1-2克即可。6岁以上孩子每天的吃盐量应控制在3-5克之间。

其实，日常生活中我们给宝宝每天吃到的盐，有可能比推荐的量要多很多。所以，为了宝宝的健康考虑，大家还是让他少吃点盐为好！

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