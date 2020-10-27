家长做好这几点，接下来孩子的成绩会突飞猛进！

孩子成绩不好有可能是因为没有找到正确的学习方法，只要家长适当引导，方法对了，成绩自然也就有所提高了。我们一起来看看究竟该怎么做：

1.制定好学习计划

根据自己的时间制定学习计划，一开始孩子可能制定得不是很合理，容易出错，此时家长要给予适当引导，这样后面再制定计划就会越来越合理，学习效率也有所提高。

2.利用孩子的兴趣

对于有兴趣的事情，孩子学起来就会很容易。因此，家长不如从孩子的兴趣着手，利用游戏的方式扩张到周围，调动孩子的积极性，这样学习成绩也会变得越来越好。

3.良好的竞争意识

家长要帮助孩子树立良好的竞争意识。每个孩子都有自己的评判标准。当孩子行为思想上有所偏差时，家长要给予指正，而不是用自己的标准去衡量孩子。

4.互换角色

面对家长的关心询问，有的孩子总是显得不耐烦，这时候不如跟孩子玩角色互换的游戏，让孩子做一回“父母”，感受其中的辛酸，相信孩子体验后，就不会乱发脾气或是表现得不耐烦。

5.提升孩子的注意力

很多家长发现孩子在学习时，总是注意力不集中，稍有动静就会被吸引。所以，家长要注意，当孩子在学习时，千万不要去打扰孩子，让其独立思考去解决，久而久之，孩子注意力自然有所提升。

6.提高动手能力

家长要学会让孩子自己动手，把所学知识应用到生活中，提高其动手能力。

7.放松心情

每天的学习会让孩子很少接触到大自然，心情每天都处在紧绷状态。周末，家长可以带着孩子去户外走走，呼吸新鲜空气，释放压力，放松心情，这也能促进家庭和谐，增进亲子感情。

8.营养均衡

很多孩子喜欢挑食偏食，这就导致营养不均衡，身体不好学习自然也会受到影响。因此，家长要改正孩子挑食偏食的习惯，荤素搭配，保证营养均衡。

孩子学习成绩好，引导很重要。如果只是一味的打骂，反而还会造成孩子逆反心理，加速成绩下滑，得不偿失。

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