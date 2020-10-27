孩子总是消化不良？这些改善方法收藏起来！

如果孩子有食欲下降、呕奶、口臭、腹泻等一些症状，要警惕孩子可能是消化不良。如果孩子出现这个问题，该怎么调理呢？今天我们就来分享一些好的方法：

孩子消化不良怎么办

饮食要规律

家长们不能让孩子吃太多，而且孩子吃的食物不能过于油腻。另外，家长也要注意，别让消化不良的孩子吃太多橘子或者巧克力，否则消化不良问题会加重。

让孩子吃饭细嚼慢咽

吃饭太快，食物没有嚼碎不利消化。因此家长要告诉孩子吃饭时别急，可以慢慢吃，直到把食物嚼碎再吞咽。

咨询儿科医生

如果孩子消化不良问题得不到解决，那么可以咨询儿科医生。必要时，可以在医生指导下给孩子吃点健胃药。

孩子消化不良可以吃什么

西红柿

西红柿含有很多重要的营养成分，比如甲酸、柠檬酸、苹果酸，这些成分有助于提高维生素的利用率。同时，西红柿里的番茄素在利尿、促进消化、抑制真菌生长、治疗口角炎等方面也有很重要的作用。因此孩子消化不好时，可以适当吃点西红柿。

苹果

苹果中含有的果胶能可以排出毒素，含有的有机碱、鞣酸有收敛作用。另外，苹果里的纤维素还可以促进孩子肠蠕动，有利消化，帮助通便。

焦米汤

焦米汤口感好，而且还有利消化。孩子消化不良，焦米汤是不错的选择。

孩子消化不良，在饮食上家长要多加注意。如果情况比较严重，建议及时就医调理。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)