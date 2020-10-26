太惨！女子要求剖腹产被拒，生产时婴儿脑袋被护士拽断

据英国《镜报》报道，日前，巴西发生了一起耸人听闻的医疗事故。一名女子在分娩时疑似被医生误诊，原本应剖腹产的她被医生强制要求顺产。没想到在分娩过程中，护士又因用力过猛，竟将孩子的脑袋当场拽断。随后，医生立即实施剖腹产，将婴儿身体其他部分从女子腹中取出。

医院坚持顺产，护士用力过猛拽断婴儿脑袋

据了解，这起医疗事故发生在巴西贝伦市的一家医院。26岁的孕妇纳玛（化名）曾接受私人医生的评估，私人医生告诉她，根据胎儿的情况，她需要接受剖腹产手术。

但据纳玛的丈夫透露，事发当天，医院先是让怀孕8个月的纳玛在产房外等了整整3个小时，进入产房后又要求纳玛顺产。不管纳玛和丈夫怎么解释私人医生的评估，甚至出示私人医生亲笔开具的证明，但院方依旧坚持让纳玛顺产。纳玛的一位朋友对警方表示，她当时就在现场，曾多次要求医生不要让纳玛顺产。

纳玛的丈夫则表示，医生和护士不接纳他们的建议，还不停要求纳玛“使劲”。当婴儿的脑袋露出来后，护士便用手去“拔”，很可能是用力过猛，将婴儿的头拽断了。宝宝的头先落在护士的手上，随后又掉到地上，当时在产房里的所有人都看到了悲剧的发生。直到这个时候，医生才紧急决定实施剖腹产手术，但已经来不及了，只能从纳玛的子宫里取出婴儿的剩余肢体。

大儿子受惊入院观察，医院表示婴儿分娩前已死亡

据悉，纳玛的丈夫在接受当地媒体采访时表示：“纳玛已经知道孩子走了，但不清楚是什么原因。”他还表示，纳玛在上一段婚姻中生了一个9岁儿子。原本这孩子已经准备好当哥哥，在得知消息后惊吓过度，已被送往医院观察。

事故发生后，医院发表声明对纳玛的不幸遭遇表示遗憾。纳玛的朋友对警方表示，纳玛入院时是测到胎心的，分娩前也确认有，但院方则称婴儿在分娩前就已经身亡。

目前，警方正在调查这起医疗事故。

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