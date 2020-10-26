11岁男孩残忍凌虐小猫，家长拒绝道歉赔偿：他还只是个孩子!

近日，在南京发生了一起11岁男孩虐猫事件。据监控视频显示，这名男孩发现鞋店里有两只猫后，就不断拉门想要把猫弄出去。

事情到这里还好，只能说孩子有点调皮。但是随后的过程中，男孩竟然拿刀戳猫的眼睛，甚至用门使劲夹猫的脖子!

而将猫弄出去后，男孩还疯狂追逐并用鞋殴打猫咪。以至于当店主回来后，发现有只小猫不见了。好不容易找到走丢的小猫时，小猫浑身脏兮兮的，精神状态恍惚。

目前，两只小猫都在医院接受观察中。被殴打的那只已经得了炎症。

报警处理后，警察让店主和男孩私下调节。店主对男孩的家属提出了书面道歉和赔偿的要求，并且要让男孩保证，以后不要再来骚扰自己的猫。但是却遭到了男孩的家属拒绝，他们只肯口头道歉。并且再一次说出了那句经典语录：“他还只是个孩子！”

无独有偶，最近在山西太原也发生了一起虐猫事件。一名成年男子用开水浇烫孕猫，导致怀孕的母猫因全身70%烧伤，医治无效死亡，四只小猫也胎死腹中。

事情曝光后，该名男子被单位解除劳动关系。而他的家属也出来发生道歉，称该名男子平时老实听话。

接连发生的两起虐猫事件，让人生气的不仅是虐猫事件的本身，更是虐猫事件中当事人以及家属的态度。尤其是后一件，一名成年男子本人不出面，竟然需要家属道歉，不过因此丢了工作也是活该。也可以想见，如果小男孩的家人继续这样宠溺孩子，将来很可能和这名成年男子一样。

有句俗语说得好：小时偷针，大时偷金。同样，孩童时期虐猫虐狗，长大可能会做出更残忍的事件。

美国研究人员发现：虐待动物的孩子长大后可能具有暴力倾向，甚至杀人。美国预防虐待儿童与动物科研项目的负责人阿尔考称，那些着迷于虐待动物的孩子事实上已走上一条危险道路。他认为暴力倾向会从人的幼年时期延续到成人时期。

英国犯罪学家曾有调查表明，有97%的变态(连锁)杀人犯，曾在幼时或青年时期表现出强烈的虐待(杀)动物倾向。

就拿2012年轰动全球的“加拿大碎尸案”来说，被害人是中国的一名留学生林俊。凶手将林俊残忍杀害并分尸，甚至吃掉了一部分……

这位凶手也是一名虐猫爱好者。曾经将小猫放在压缩袋里，活活闷死，甚至上传视频，公然挑衅警方。

所以，希望家长们不要将孩子虐待动物看作无所谓的小事，甚至用“他只是个孩子”来开脱。而是应该帮助孩子认知这种行为的错误性，并及时改正。

1.做好孩子的榜样。所谓“近朱者赤，近墨者黑”，如果家长有不善待小动物的行为，那么也会影响到孩子对待动物的看法。所以，家长要以身作则，和小动物和平共处，让孩子明白动物是人类的朋友，并不是可以随意蹂躏的玩具。

当然，一旦孩子出现虐待小动物的行为，除了口头教育，还要给予孩子适当的惩罚，从而让孩子真正认识到虐待动物是不对的。

2.培养孩子的同理心。有些小朋友出于好奇，或是想听动物的痛苦叫声，会产生虐待动物的行为。对此，家长要注重培养孩子的移情能力和同情心。例如可以告诉孩子“小动物受伤和人受伤一样痛苦，你希望自己受伤吗”，借此让孩子学会设身处地地为动物着想。

除此之外，还可给孩子看一些关于救助动物的视频等，潜移默化地提升孩子的同情心理。

3.教会孩子正确宣泄情感。当孩子遭遇精神压力，例如被父母打骂、忽视等，可能会通过虐待动物来获得满足感，让情感得到宣泄。

所以，家长要注意观察孩子的心理状态，及时进行心理疏导。不仅要多花时间陪伴孩子，让孩子感受到父母的关爱。当遇到孩子打架、叛逆等问题时，不要一味责骂，而是要寻求温和有效的解决方法，以免灌输太多负面情绪给孩子。

另外，家长还要教会孩子正确宣泄情绪的方法，将注意力从动物身上转移出去。

孩子虐待动物可以管教，可怕的是家长的漠视与不以为意。希望家长们都能教会孩子如何善待动物，善待世界！

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