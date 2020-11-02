番茄虾仁水晶蒸饺，鲜美多汁，一口一个真过瘾！

番茄营养丰富又酸甜可口，番茄红素在降低脂蛋白氧化方面起着重要作用，能够对抗血管内的自由基，避免血液内脂质类物质氧化，让血液顺通、流畅，起到对心血管有意义的作用，搭配上益智又补钙的鸡蛋虾仁，做出来的蒸饺，晶莹剔透好漂亮，连挑食的宝宝都超喜欢哟～

配料：

番茄100克，鸡蛋2个，杏仁60克，食用油1勺，蚝油半勺，盐少许，小葱半根，澄粉100克，土豆淀粉35克，开水135克。

做法：

1.海虾去皮去虾线后洗净切碎，小葱叶切碎，葱白不用，番茄洗净后，用刀切碎纳干水分备用，锅中倒入花生油烧热后，放入打散的鸡蛋液，用锅铲打散炒熟备用。

2.把炒熟的鸡蛋放入一个大一点的容器里，加入切碎的番茄和虾仁，再放入切碎的小葱，加入蚝油和盐调味调色，把所有食材搅拌均匀即可。

3.把澄粉和土豆淀粉加入开水和成面团，静置20分钟，静置好的面团揉匀，搓成长条，用刀切成大小一致的剂子，用擀面杖擀成圆形薄面皮。

4.擀好的面皮上，放入适量的馅料，收口包紧实就可以了，把包好的蒸饺放到锅中，盖上锅盖大火蒸6分钟即可关火。

晶莹剔透的番茄虾仁鸡蛋水晶蒸饺出锅咯，鲜香味美又颜值爆棚，宝贝特别喜欢，一口气吃了三个，喜欢的集美们赶紧试试吧～～～

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