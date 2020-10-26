抓住这几个时期培养，宝宝想不聪明都难！

宝宝3岁前，大脑迅速发育，等到5岁左右，宝宝智力发育已经达到80%。因此3岁前是大脑发育的黄金时间，家长需紧紧抓住，下面育儿网小编就教大家如何帮助宝宝开发智力：

0-2个月：训练手脚灵活能力

虽然宝宝很小，但对于外界刺激已经有所感应，他们趴着时可以抬起头，跟着物体转动眼睛，同时也容易被靓丽的物体所吸引。

家长可以跟宝宝玩小游戏，比如让宝宝踢玩具，像健身架这类的玩具就很适合这个月龄段的孩子玩，锻炼手脚，让四肢更加灵活。

3-7个月：锻炼分析判断能力

这时候是宝宝视觉探索时期，宝宝会探索周围的一切。家长可以跟宝宝玩躲猫猫，蒙住自己的脸，让宝宝寻找，然后露出脸，逗宝宝笑。还可以让宝宝自己蒙住脸，露出脸，让宝宝自己控制游戏，这可以很好的锻炼宝宝的分析判断力，提高逻辑思维能力。

8-13个月：锻炼语言与模仿能力

细心的家长会发现宝宝喜欢模仿自己的语言或是动作，感知能力也会变得更加灵敏。家长可以跟宝宝面对面坐下，握住两只手，一边拍一边说“拍拍手”，然后松开手，让宝宝自己一边做一边手，教他模仿，训练宝宝理解语言与模仿的能力。

14-18个月：进行互动训练

这个阶段宝宝不管是视觉听觉，还是触觉嗅觉都有了很好的发展，能很好地配合父母进行引导互动。比如一起听音乐跳舞唱歌等等，或者一起讲故事。

21个月以后：锻炼语言理解逻辑

家长此时可以结合图画给宝宝讲故事，并且鼓励孩子自己讲故事，讲不出来时，父母可以适当提点宝宝，如果宝宝跟图画讲得不一样，家长也不要去纠正，肯定其创造力。

三岁是开发宝宝智力的关键时期，家长要根据宝宝实际发展情况来决营造好的学习环境，给宝宝自由发展的空间，在平时要给予适当刺激，这样才更有利于其智力发展。

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