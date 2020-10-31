超过预产期出生，孩子更机灵？当真你就输了！

有的准妈妈到了预产期还没有生产，心理十分焦急。老人们常常这样安慰准妈妈说“胎儿在肚子里一日抵外面七天”，晚出生的孩子更聪明，不用担心。那么，这种说法真的有科学依据吗？今天我们就来了解一番。

“胎儿在肚子里一日抵外面七天”，是真的吗？

未满37孕周就出生的孩子，被称为早产儿。因为还没有足月，早产儿的身体各项功能还没有发育成熟，出生后容易发生感染等问题，对身体健康和正常发育有严重影响。因此，早产儿在妈妈子宫中多待一天都是好的。

但孩子接近预产期或者已经过了预产期，身体发育已经接近完成，身体各项指标在正常范围内，无需再接受母体供养了，此时让他继续待在妈妈子宫里有害无益：

1.面临缺氧风险

孩子在孕42周后还未出生，孕妇羊水减少的速度会变快，导致胎儿随时有可能发生宫内缺氧，严重威胁生命安全。

2.胎盘老化加速

孩子超出预产期过久还没出生，胎盘的老化程度会变快。胎盘的主要作用是给胎儿输送营养物质和氧气，如果胎盘发生老化，就会影响营养和氧气的正常供应，导致胎儿发生脱水和皮下脂肪减少。

“宝宝在肚子里一日抵外面七天”这句话从表面上看，足月出生的孩子更聪慧，实际上并没有直接关联。

其实科学研究已经表明，孩子的智商和遗传、营养、学习习惯养成、早期智力开发有关，和在妈妈子宫里待的时间长短并不直接相关。

超出预产期两周是“过期妊娠”

如果女性怀孕已满42周，超出预产期两周还没出现分娩征兆，那就属于“过期妊娠”，要及时去医院就诊，千万不要在家等待孩子降生。一旦发生“过期妊娠”，对孩子的身体健康有很大的危害：

1.出现巨大儿导致难产

胎儿超出预产期还未出生，会继续在子宫内成长，有可能出现巨大儿，进而导致难产。

2.发生“过熟综合征”

胎儿成熟过度发生过熟综合征，出现毛发变多、皮下脂肪消失等症状，导致患病率和致死率上升。

3.宫内窘迫的风险上升

发生过期妊娠时，胎儿的供血和供养有可能会发生不足，导致发生宫内窘迫的风险上升。

4.有可能发生“吸入性肺炎”

过了预产期，羊水变少，羊水中胎便浓度上升，胎儿发生“吸入性肺炎”的可能性变大。

最后提醒大家，如果预产期已过但孩子还未出生，应及时去医院检查治疗，避免自己和胎儿的健康受到影响。

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