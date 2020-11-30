用加湿器会得肺炎？别被骗了

秋冬时节，天气寒冷，很多家庭都会打开暖气取暖。虽然室内暖烘烘的，但也让空气变得十分干燥。这时候，加湿器就派上了用场。

但有人说，加湿器长期使用又没有及时清洗，再加上使用了不洁的水，就容易导致细菌大量滋生，有可能损伤呼吸道，尤其是娇嫩的宝宝来说，很可能会导致肺炎！那么这个说法是真的吗？我们今天就来揭开真相：

加湿器会引发肺炎？专家现身正名

专家指出，“用加湿器会引发肺炎和哮喘”这个说法在科学上站不住脚，到现在为止没有出现过这样的病例，大家无需对此感到担心。但是加湿器后使用时间过长会使室内湿度过高，潮湿的环境确实会给霉菌的大量滋生创造条件，对一些呼吸道疾病比较敏感的人群有一定的不良影响。所以，当室内湿度达到合适范围时（冬天室内湿度保持在40-60%即可），就可以将加湿器关了。

建议大家要遵照说明书的要求对加湿器及时消毒和清洗，防止加湿器中的霉菌等微生物随着水雾进入到空气中。此外，使用空气加湿器时，应使用干净的清水，如果条件允许可以使用纯净水。

有人认为，在加湿器中添加精油、杀菌剂等物料，可以增强杀菌能力起到预防流感的作用。但专家指出，以上这些添加剂的颗粒通常较大，长时间呼吸含有这些大颗粒分子的空气，会增加呼吸系统的负担，进而引发不适。另外，添加剂在气化时会生成更多白雾，而且杀菌剂的刺激性较强，会损伤气道粘膜，因此不建议大家在空气加湿器中添加醋、香薰等物。

室内湿度越高越好？这其实是误区！

还有人认为，室内环境的相对湿度越高越好。其实，从室内环境和健康的角度而言，室内相对湿度保持在40%-60%之间，人体感觉较舒适，有助于保持人体健康，特别是呼吸道的健康。另外，这个湿度范围是一个较理想的范围，有助于减少疾病以及室内生物性污染物的发生。

在家中使用加湿器可以提高室内相对湿度，但如果不清楚室内相对湿度水平，长时间地、盲目地使用加湿器，有可能无法让室内维持一个良好的湿度环境。特别是喜欢整晚开着加湿器睡觉的人，应注意观察室内湿度变化，如果室内湿度过大反而会让人感觉不舒服。

使用加湿器的注意事项





加湿器千万不要乱用，正确使用方能让室内环境变得更舒适。大家在使用加湿器时，最好配合带有干湿球的温度计一起使用，随时了解室内湿度高低，从而更精准地控制加湿器的使用时间，获得最佳的使用效果。

另外建议大家，使用加湿器时每天都要换水，每个星期清洗一次加湿器。这样做两个好处，一是避免水中的微生物散布到空气中；二是防止加湿器内部致病微生物滋生。冬天使用加湿器时，一定要注意适时通风换气，同时做好室内的保洁工作。

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