抓住胎宝宝大脑发育的黄金期，错过就晚了

你知道吗？胎儿大脑发育也有黄金期，各位孕妈咪可要抓好这个时间段，助宝宝一臂之力，错过就晚啦~

胎儿大脑发育的过程

怀孕前三个月虽然是胚胎，但大脑却在迅速发育。等到4-5个月的时候，胎儿脑细胞还处在迅速发育阶段，有记忆痕迹。等到六个月的时候，大脑表面开始出现沟回，大脑皮层机构也基本成型。

七个月时，大脑中主持知觉和运动的神经相对比较发达，有思维与记忆的能力，八个月时，大脑皮层发育更加发达，大脑表面主要沟回也已经基本发育完全。

孕妈咪该如何助力

1.孕前三个月：保证营养均衡，为胎儿发育提供优质的孕育环境

要想胎儿大脑发育得好，在孕前三个月，孕妈需保证充足的睡眠，饮食均衡。由于在怀孕初期，孕妈会有各种早孕反应，比如孕吐吃不下饭，这时候孕妈应及时调整结构，少食多餐，每天变着花样做，或者喝些孕妇奶粉，以补充营养。

怀孕后，孕妈一些不良生活习惯都要戒掉，比如吸烟喝酒，这样才能为胎儿提供好的孕育环境，保证大脑发育。

2.怀孕4个月：感觉到胎动后应进行胎教

从第四个月开始，胎儿视觉听觉神经都开始发育，胎动也会变得明显，等到5个月时，大脑细胞分裂与发育变得更加复杂，孕妈可以抓住这个时间点，进行胎教，要知道胎教可以增加胎儿与妈妈之间的联系，给胎儿良好的刺激，让其形成良好的神经回路，促进脑细胞更好的发展。

3.怀孕6个月：适当刺激，促进宝宝神经发育

孕妈这时候肚子已经很大，行动也变得迟缓，但适当运动还是非常有必要的。孕妈可以每天坚持散步或是做瑜伽等有氧运动，刺激胎儿前庭觉，促进发育。

到了孕晚期，随着发育的进展，孩子对外界声音刺激已经有所反应，孕妈在进行胎教的同时，可以多去户外走走，感受大自然的气息与声音，这对孩子的大脑发育也非常有益。

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