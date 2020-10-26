讲真，孩子很需要玩偶，可以提高社交能力！

来自加的夫大学的一个研究小组首次利用神经科学来探索玩偶游戏对儿童的影响。

在一项为期18个月的研究中，研究小组监测了33名年龄在4至8岁之间的儿童玩偶时的大脑活动。

他们发现，玩偶游戏激活了儿童大脑的某些部分，使他们能够发展同理心和社会信息处理技能，即使是在他们独自玩耍的时候。此外，当孩子们自己玩平板电脑时，他们发现大脑中这一部分的活动要少得多。

这项研究的结果发表在《人类神经科学前沿》杂志上。

玩玩偶有助于发展孩子的社交技能

研究报告的主要作者、卡迪夫大学人类发展科学中心的高级讲师萨拉·格森（SarahGerson）博士说：“这是一个全新的发现。在我们的研究中，我们发现后颞上沟（pSTS）非常活跃，这一事实表明，玩玩偶有助于他们排练将来生活中需要的一些社交技能。因为不论是哪个区域的人类，这个大脑区域已经被证明在支持同理心和社会信息处理中起着类似的作用，所以这些发现很可能与国家无关。”

格森博士和他的同事利用一种新兴的神经成像技术功能性近红外光谱（fNIRS）来扫描孩子们自由活动时的大脑活动。

他们发现，pSTS是大脑中一个与社会信息处理（如移情）相关的区域，即使孩子们不分性别独自玩娃娃，也会被激活。

格森博士说：“当我们想到其他人时，特别是当我们想到另一个人的想法或感受时，我们会用到大脑的这一区域。”。

玩偶鼓励他们创造自己的小想象世界，而不是说，解决问题或建立游戏。他们鼓励孩子们考虑其他人以及他们之间的互动方式。”

这项由芭比娃娃制造商美泰公司（Mattel）共同进行的研究，是首次利用神经影像学数据来强调在玩玩偶过程中大脑是如何被激活的。因此，研究人员说，这是发展科学对这类游戏理解的一个进步。

相比其他游戏游戏，玩玩偶会更多地激活pSTS

在这项研究中，游戏被分成不同的部分，这样加的夫小组就可以捕捉到与每种游戏相关的大脑活动：与玩偶玩耍；与另一个一起玩玩偶；自己玩平板电脑游戏；和另一个人一起玩平板电脑游戏。

使用的娃娃包括各种各样的芭比娃娃和布景。平板电脑游戏则是通过让孩子们参与开放和创造性的游戏（而不是基于规则或目标的游戏）来提供类似于玩偶游戏的游戏体验。

研究发现，当孩子们单独玩玩偶时，他们表现出与与其他人玩耍时相同水平的pSTS激活。当让孩子们自己玩平板电脑游戏时，pSTS的激活要少得多，尽管游戏包含了相当多的创意元素。

研究人员说，这项研究是了解玩偶的影响的第一步，还需要进一步的工作来建立在这些初步发现的基础上。格森博士和加的夫大学的研究小组已经承诺在2021年进行进一步的神经科学研究。

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