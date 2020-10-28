学做台湾经典美食：美味蚵仔煎

ǒu ā jīan是蚵仔煎在闽南语中的叫法，发音听起来非常非常可爱，可惜从小就属于北方语系的我，一直都发不好这三个圆润的音节。普通话也会把蚵仔煎叫做海蛎煎，这种美味的小吃发源于泉州，在闽南、台湾等地区，都是非常经典的传统小吃。

如果可以买到新鲜海蛎，自己在家做蚵仔煎并不难，凭着自己的一双手，不用出门就可以尝遍各地小吃了，是多么幸福的一件事情啊。也好这口的小伙伴，不妨一起来试试。

材料：

主料：新鲜海蛎200g，鸡蛋4个。

配料：香菜2棵，红薯淀粉50g，胡萝卜1/2根，香葱1根。

调料：蚝油1大勺，蒜蓉辣酱1大勺，盐1茶匙，糖30g。

准备：

鸡蛋打散，香葱切碎，胡萝卜去皮、擦丝。

做法：

1. 将新鲜海蛎洗净，加入蚝油；

2. 抓匀后腌制15分钟；

3. 将红薯淀粉中加入适量水；

4. 搅拌成均匀面糊；

5. 平底锅中加入适量油，将腌制好的海蛎放入煎至七分熟；

6. 倒入步骤4中的面糊，摊成圆饼；

7. 待面糊开始凝固时放入胡萝卜丝；

8. 待红薯淀粉完全呈透明状，顺着边缘倒入打好的蛋液；

9. 待蛋液将要完全凝固时，撒入葱花和香菜碎，煎至完全凝固；

10. 将蒜蓉辣酱倒入碗中，蘸食煎好的蚵仔煎即可。

心得分享：

1. 做这款小吃，一定要使用新鲜的海蛎，否则会影响味道和口感；

2. 海蛎提前用蚝油腌制，既去腥，又入味；

3. 如果不喜欢厚重的口感，可以省去红薯淀粉糊，直接用蛋液来煎；

4. 也可以蘸食番茄酱，根据个人口感选择。

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