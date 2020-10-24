国外新发现：严重的孕吐会增加抑郁风险

近日，有新的研究发现，严重的孕吐会增加女性抑郁的风险。



严重孕吐，被称为妊娠剧吐（HG），是一种使人衰弱的疾病，大约有1%到2%的孕妇受到影响。比“正常”的孕吐严重得多，它是怀孕期间住院的最常见原因之一，并且可以一直持续到孩子出生。女性可能连续数周卧床不起，脱水和体重减轻，经常无法工作或照顾其他孩子。

这项由伦敦帝国理工学院和英国帝国理工学院NHS信托基金的研究人员进行的研究发现，近一半的HG女性患有产前抑郁症，近30%的女性患有产后抑郁症。在没有这种情况的女性中，只有6%的人经历过产前抑郁症，7%的人患有产后抑郁症。

孕吐往往不受人重视

这项研究的主要作者、妇产科专家Nicola Mitchell-Jones博士认为，无论是医护人员还是广大公众，对这种疾病的心理影响都没有足够重视。

“我们的研究表明，患HG的妇女患产前抑郁症的可能性是正常人的8倍，产后抑郁症的可能性是正常人的4倍。研究中的一些女性甚至在遭受HG时有自残的想法。这些数字令人震惊，应该反映在妇女的治疗中。我们需要做的不仅仅是简单地治疗HG的身体症状；对任何患有这种疾病的妇女，心理健康支持的评估也应该是例行的。”Nicola Mitchell-Jones博士说到

孕吐厉害的女性，抑郁风险更高

这项研究招募了伦敦三家医院（切尔西和威斯敏斯特医院NHS基金会信托基金、Queen Charlotte’s and Chelsea医院以及圣玛丽医院（都是帝国理工学院医疗保健信托基金会的一部分）的214名妇女。

一半的人在入院时就有HG症状。一个相似大小的对照组，没有明显的恶心或呕吐，是通过助产士主导的产前诊所招募的。在过去的一年里，没有一个研究参与者接受过心理健康方面的治疗。这些妇女在怀孕的前三个月和出生后六个星期分别评估她们的心理健康状况。

在患有HG的妇女中，49%在怀孕期间经历过抑郁，而对照组只有6%。对照组只有7%的人有产后抑郁症，而HG组的这一比例为29%。一半患有HG的妇女在怀孕期间或怀孕后被迫休假四周或更久。

对孕妇的关怀是非常重要的

尽管这项研究没有发现HG与母婴之间的直接联系，但其他研究表明，抑郁会对这种联系产生负面影响。不幸的是，8名HG妇女被招募到这项研究中，尽管她们最初表达了保留孩子的愿望，但她们还是终止了妊娠。

“尽管我们不能说HG是做出这些决定的主要原因，但它可能确实带来了不可忽视的负面影响，”Mitchell-Jones博士说，她本人在2018年第一次怀孕时就有严重的孕吐。

“我在医院进进出出，在床上待了将近六个月，但我很幸运，有一个支持我的老板和家庭，”她回忆道。“许多女性无法承受如此长的休假时间，有的是全职妈妈需要带着年幼的孩子，需要照顾孩子。她们的老公、亲戚或同事往往没有提供她们所需要的支持，因为他们无法理解这些女性所经历的痛苦以及严重性。”

Mitchell-Jones博士希望她的研究结果能够帮助人们更好地理解HG，并改变关于如何治疗该病的妇女的临床指南，包括心理筛查和必要时转诊给心理健康专家。

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