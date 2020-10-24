孩子胖点说明长得好？危害会越来越明显

由于生活条件越来越好，很多儿童出现肥胖问题。而儿童肥胖会带来很多危害，很多家长却不知道，还以为孩子胖点就说明长得好。今天我们就来严肃地说下这个问题：

孩子肥胖的危害

影响孩子成长

孩子过于肥胖，他们就容易自卑，这会影响他们的活动社交能力。一旦别人说他们胖，他们就会不开心，长久以往就会影响身体健康。

影响肝脏健康

孩子如果过于肥胖，那么肝脏的负担就会增加，脂肪肝的发病率也会增加。这类孩子的肝细胞内脂肪肝的堆积就会比较多，这会导致肝功能出现异常。同时，孩子过于肥胖，脂代谢也很难正常，这可能导致孩子患糖尿病。

影响心血管健康

孩子过于肥胖可能会导致他们出现心血管疾病，比如出现高血压、高血脂疾病。另外，他们的胸壁脂肪堆积会比较多，这容易让孩子出现呼吸道疾病。

如何预防孩子肥胖？

总之，孩子过于肥胖，不仅影响孩子的身体健康，还会影响孩子的心理健康。因此，作为家长要帮助孩子，预防肥胖。具体怎么做？

从饮食入手

导致孩子肥胖，饮食是很重要的因素，所以想预防孩子肥胖，关键要控制好孩子的饮食。家长们平时要合理的为孩子安排饮食，要让孩子多吃水果蔬菜，肉类食物每天要控制量，不可过多食用。家长让孩子们养成良好的饮食习惯，不偏食，不暴饮暴食，而且让孩子养成少吃零食的习惯，特别是晚上9点后别让孩子吃夜宵。

从运动入手

孩子肥胖的另外一个原因，是运动量太少，所以家长们可以通过运动来预防孩子肥胖。比如每天给孩子制定运动时间表，可以让孩子通过打篮球、踢足球、打羽毛球、跑步等运动燃烧脂肪，保持身材。

从语言入手

很多孩子意识不到肥胖的危害，作为家长可以经常提醒孩子，肥胖会影响他们的健康。家长的不断提醒也会起到警醒作用。

总之，孩子肥胖不是小问题，会影响身心健康，作为家长要用一系列方法预防肥胖问题。

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