这款网红儿童感冒药你家有吗？如今正在被紧急召回！

大家应该都知道“面包超人儿童感冒糖浆”吧？最近，这款颇受宝妈们青睐的“儿童感冒糖浆”系列产品正被大规模召回。大家快自查，看看你家有没有。

紧急召回775万瓶！

日本池田模范堂旗下的“面包超人儿童感冒糖浆”这一系列产品一共有草莓、蜜桃等4种口味，一直颇受日本本土和海外市场欢迎。

央视财经《天下财经》栏目视频显示，这次被大规模召回的是保质期在2020年10月-2023年7月之间的所有产品，预计数量高达775万瓶。

这是一个什么概念呢？国内的感冒糖浆类药品保质期通常为24个月，且开封后>2个月后最好不要再服用。而这款被召回的“面包超人感冒糖浆”的保质期为3年，2020年10月到期意味着的出产日期为2019年10月，可能有的孩子已经服用过涉事药品了。

至于原因，是因为一家叫“日新制药”的药厂代工生产的这些产品在出厂前没有完成全部质检工序，在中间环节上有疏漏。

池田模范堂负责人接受采访时表示，目前还未收到消费者使用后出现健康问题的报告。但还没出事≠可以继续使用。如果你最近准备入手，或家里有存货，请注意查看“面包超人儿童感冒糖浆”这一系列产品的保质期。如果发现问题产品，大家可以按照官网所写地址寄回产品，厂家将予以补偿。

现在，日本药妆店已经下架相关儿童感冒糖浆，国内几大电商平台也找不当相关商品。

网红感冒药没你想的那么靠谱！

近年来，日本非处方药品在国内很有人气，不少人在赴日旅行时购买，海淘网购，或是从代购手上买入。

这里提醒大家，儿童药品要谨慎选择，非处方药在给孩子服用前须详细了解清楚其药性药效。经由上述等渠道购买，是没有中文说明的，使用前更要谨慎！

事实上，“面包超人感冒糖浆”并没有那么神奇！从成分表来看，它的主要成分有退烧的对乙酰氨基酚、止咳的右美沙芬、缓解流涕的氯苯那敏、缓解鼻塞的伪麻黄碱等。也就是说，其不过是一款很普通的复方药物制剂，和国内儿童感冒药基本一致。

不建议大家自行服用“面包超人感冒糖浆”，主要有以下几个考虑：

1. 适用年龄

“面包超人感冒糖浆”药品包装上注明“3个月以上8岁以下适用”。对于复方感冒药，美国儿科协会的建议是：4岁以下孩子禁用，不推荐 6 岁以下儿童使用。

宝宝感冒了，如果是流感需及时用药，而普通感冒可自愈，症状比较轻，一般多注意休息+对症处理即可，比如高热时服用美林（＞6月龄）或者泰诺林（＞3月龄）。切勿不管三七二十一来个大围剿，直接上复方感冒药。

另外，美国食品药品监督管理局建议2岁以下儿童不要服用任何止咳药，6岁以下儿童也要慎服。

2. 副作用

这一系列含有应在医生指导下使用的麻黄碱，2岁以内的婴幼儿禁止使用的马来酸氯苯那敏等。还有，新版的蓝色款里有右美沙芬，是一种中枢性的镇咳药，有抑制呼吸的风险。

3. 过量中毒

混合服用感冒药很危险。比如如果孩子高热已经服用美林，又给他喝了含有对乙酰氨基酚的“面包超人感冒糖浆”，就会造成对乙酰氨基酚服用过量，可导致肝等脏器衰竭，甚至死亡。

总之，请别盲目认为外国的月亮比较圆，外国的东西就更安全，效果更好！

宝宝生病了，家长焦急的心情可以理解，但千万别慌一言不合就要用药。即使孩子需要药物治疗，也应在专业人士指导下选择、服用，如此安全性才能保证。

对于“面包超人感冒糖浆”被大规模召回，你有什么想法或疑问吗？

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