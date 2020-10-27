儿童保温杯得这么挑，硬核又安全~

天冷了，保温杯可以走起了~现在大人小孩都是人手一个保温杯，随时随地就能喝到热水，身子暖暖的，还能预防感冒，这个御寒神器真的是很方便了~

但是市面上，保温杯的款式real多，价格也是参差不齐，到底该如何挑选呢？今天，我们就来教大家挑出安全又硬核的儿童保温杯，快来看看吧~

儿童保温杯为何又叫保冷杯？

对保温杯有过研究的宝妈，一定会发现日本儿童保温杯一般都叫做【保冷杯】。话说，这是有什么不一样吗？

其实呢，这只不过换了一个叫法而已。简单来说，保冷杯也是一种保温杯，两者的差别在于：保温杯通常会有杯盖（密封杯体保温），杯盖可以作为小杯子用于盛水方便饮用，避免烫伤。而保冷杯被设计成直饮方式，它们的保温效果是相同的。

请注意，不要用保冷杯盛放温度过高的水，以免直接饮用时造成烫伤！

如何挑选保温杯？

一款优质的保温杯应具备以下这些条件：

1.外观

表面光滑整洁、杯体造型漂亮，图案印色均匀、附着牢固、边线清晰、套色准确。

2.内胆

杯体内胆非常平整，全部是不锈钢材料无缝密封，采用先进的抽真空工艺生产而成。

3.密封性

密封盖应采用“PP”塑料制作而成，这样加热不会生成有害物质。杯体和杯盖拧紧后不会产生缝隙，密封性好。

一款好的保温杯使用起来体验感较好。拧起杯盖时很顺畅，力度均匀。保温杯杯盖每天都要拧开拧紧多次，如果杯盖一开始拧起来就轻重不均，或者旋拧时有刺耳的声音，说明这种保温杯用不长，很容易出现漏水和泄气的现象。

很多人认为，保温杯里装满水保温效果更好，其实这是错误的。要知道水装不满，就可以留下一截空气，空气就能降低热量传递的速度，让水持续得到保温。相反则会加快，水也就会冷得快。因此，不要把保温杯里装得满满的哦~

保温杯真真假假，如何辨别？

辨别保温杯的真假，大家可以观察5个方面：

1.容量

内胆深度和外壳高度基本相同（相差16-18厘米），实际容量和标值容量相符。有的保温杯质量较差，会用水泥块、沙子填补重量差值。

所以，重量较重的保温杯不一定质量就好。

2.密封性

在保温杯里装水，按顺时针方向将杯盖拧紧，将保温杯放平，没有水漏出为佳。杯盖和杯口的旋合灵活顺畅，没有缝隙。

3.真空保温性

在保温杯里倒入开水，顺时针拧紧杯盖。两三分钟后用手触碰杯身外表面，如果感觉杯身有明显温热感，说明保温杯已经丧失真空度，保温效果不佳。

4.不锈钢材料

不锈钢有很多种规格，与201不锈钢相比，保温杯应优先选择304不锈钢。304不锈钢是国际公认的食品级不锈钢，18/8表示这种不锈钢中含有18%的铬和8%的镍。达到这个标准的不锈钢材料，是符合国家食品级标准的绿色环保产品，耐腐蚀性和防锈性较好。

普通不锈钢杯的杯体发暗或发白，如果装入浓度1%的盐水，浸泡24小时后就会出现锈斑。这种不锈钢杯的部分元素超标，对人体健康有直接危害。

5.塑料配件

食品级塑料具有表面光亮、没有毛刺、气味小、使用寿命长不易老化等特点。而可回收塑料或普通塑料的特点是色泽灰暗、毛刺多、气味重、容易老化断裂。

可以用保温杯给宝宝喝奶吗？

也有很多宝妈问，能不能用保温杯给宝宝喝奶粉？育姐明白，大家有一瓶多用的想法，但是有的育儿产品真的真的就只有一个作用，比如保温杯，就只能喝水。

千万不要用保温杯冲调奶粉，更不要用保温杯保存冲调好的奶液哦~接着往下看：

1.破坏营养成分

奶粉冲调好后，超过两小时就会容易变质。保温杯里温度保持不变，会使奶液的营养成分遭到破坏，给宝宝的身体健康带来不利影响。宝宝喝了这样的奶液，容易引发消化不良、腹泻等问题。

2.容易腐蚀金属

不锈钢材料中含有铁单质，牛奶发酵后含有碳酸成分，与铁单质发生化学反应后会腐蚀金属，产生大量镍、铬等有害致癌物，对宝宝的身体健康非常不利。

3.无法感知奶温

保温杯的保温性较好，但无法用手感知奶温是否合适。

tips：

冲调好的奶粉最好在30分钟内让宝宝喝完。另外，大家要掌握好宝宝的饮食规律，吃多少就冲多少，避免造成浪费。还有，不要给宝宝喝隔夜奶。

带宝宝出门时，大家可以带上装了热水的保温杯。用保温杯的水冲调奶粉是可以的，但不要直接将奶粉放入保温杯里。

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